Com prevenir accidents per les ventades d'aquest divendres

Aquest divendres, 13 de desembre, el vent es reforçarà i ja s'han activat avisos per intensitat durant tot el dia, però s'espera que sigui especialment fort al matí i a la tarda. Hi ha previsions que es registrin ratxes superiors als 100 km/h. Davant d'aquesta situació el Govern ja ha activat el Pla d'emergències Ventcat.



Al llarg d'aquest matí el 112 ja ha rebut 99 trucades per 86 incidències relacionades amb el vent, l a majoria s'han fet des de la ciutat de Barcelona. Donat l'alt risc pels cops de vent, Protecció Civil ha publicat una sèrie de consell per evitar mals majors durant aquest episodis. Aquests són:

- Treure del blacó, terrassa o façana objectes que puguin sortir volant o bé caure, com ara testos, petits mobles o decoració.- No aturar-se al costat de murs o tanques publicitàries.- Vigilar amb les branques que poden caure dels arbres si s'està per parcs o boscos,- Reduir la velocitat al volant, i avançar els camions amb molta cura.