Els Mossos no veuen motius per prohibir els talls diaris a l'avinguda Meridiana de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra no veuen motius per prohibir els talls diaris a l'avinguda Meridiana de Barcelona, segons un informe que han elaborat. Fonts d'Interior apunten que la manifestació està comunicada i discorre amb absoluta normalitat i, per tant, no es donen els motius previstos per la llei i la Constitució per prohibir-la.Les mateixes fonts recorden que el de manifestació és un dret fonamental protegit per la Constitució, i que l'administració no el pot prohibir ni modificar més que en el cas que preveu la llei, que és quan es produeixi una alteració greu de l'ordre públic o risc per a les persones o bens. El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha demanat que no es permetin els talls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor