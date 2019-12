Deu anys del 13-D: el primer «sí» a la independència de Catalunya

"Està d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?". Amb aquesta pregunta, ara fa 10 anys, el 13 de desembre de 2009, Osona va votar per primera vegada a la seva història per la independència de Catalunya.La consulta va mobilitzar la comarca sencera amb milers de voluntaris i de votants. Van participar-hi un 41,1% de les persones que tenien dret a vot (llavors van poder votar els majors de 16 anys). La victòria va ser clara: un "sí" volia l'Estat Català (97,2%, 46.680 persones). Per contra, només un 2,1% va votar que no (1.066 persones).A les urnes estaven citats prop de 120.000 osonencs amb dret a vot. Es va poder anar a votar a 34 dels 51 municipis de la comarca (Collsuspina llavors encara pertanyia a Osona), i hi havia 52 col·legis electorals. Podeu consultar els resultats de la votació municipi a municipi en aquest enllaç El director executiu d'Osona Decideix va ser Alfons López Tena, que un any després del 13-D va remarcar en un llibre la bona organització, el treball conjunt i el rigor com a motors de l'èxit de la consulta.La majoria de consultes sobre la independència de Catalunya es van portar a terme durant el 2009. La primera onada va tenir lloc el 13 de desembre a 161 municipis, recollint l'estela de l'èxit d'Arenys de Munt, tres mesos abans (13 de setembre).La segona onada va ser el febrer de 2010, la tercera l'abril i la quarta el juny. A Barcelona es va votar el 10 d'abril del 2011. Aquestes consultes es van activar a comarques. El territori va alçar la veu i l'eco va arribar a la capital catalana gairebé dos anys després.En el cas d'Osona, un total de 2.000 voluntaris es van mobilitzar per organitzar la consulta i diverses personalitats osonenques i alcaldes del territori van donar suport a la consulta. De fet, aquest diariva publicar 50.000 exemplars d'una edició en paper especial pel referèndum del 13-D ( Publicació d'Osona.com amb motiu del 13-D / Osona.com ).La consulta també va atraure els grans partits sobiranistes (CiU, ERC i CUP) que van demanar junts el "sí" . A Vic es va fer un míting unitari amb Ramon Tremosa (CiU), Oriol Junqueras (ERC) i Julià de Jódar (CUP).Després del 13-D, el procés català ha viscut diverses etapes, des de la consulta del 10-N, el referèndum d'autodeterminació de l'1-O o el judici posterior.

