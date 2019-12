Mediaset suspèn l'emissió de «Gran Hermano»

La nova edició de Gran Hermano que estava prevista pel febrer del 2020 finalment no s'emetrà. Mediaset ha decidit cancel·lar-ho arran de la fuga d'anunciants del programa que es va donar el passat mes de novembre pel cas d'abús sexual que s'hauria produït davant les càmeres al 2017, segons informa El País.La polèmica generada a les xarxes quan es va conèixer el cas fa poques setmanes, ha tingut com a conseqüència la retirada d'una quarantena de patrocinadors que han exigit a Mediaset que no se'ls anunciï, entre ells estan Telefònica, BBVA, Nissa o Nestlé.L'abús hauria estat enregistrat per les càmeres, que tot i no emetre les imatges, en el moment dels fets ningú va intervenir. Concretament, els fets es van produir entre dos concursants: la malaguenya Carlota Prado, que per aquella època tenia 24 anys, i José María López, amb qui s'havia emparellat durant el programa. El presumpte abús, que encara està pendent del que dictamini el jutge, s'hauria donat una nit que la noia havia begut molt i estava inconscient al llit, moment que López hauria aprofitat.

