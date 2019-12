L'exentrenador del Gironella acusat d'abusos sexuals a menors reconeix els fets i evita la presó

La primera de les denúncies es va produir el 12 de juny d'aquell mateix any, quan una mare va explicar a la policia catalana que el seu fill, menor d'edat, va rebre la proposta d'una noia de 20 anys a través de Facebook en què li oferia 300 euros a canvi de mantenir relacions sexuals.





Arran d'aquest cas, un altre menor va denunciar que als Mossos que una noia li va passar unes fotografies d'un noi un que ensenyava els genitals. Les imatges corresponien al menor coaccionat per la suposada experta informàtica.



L'última de les denúncies es va posar el 6 de novembre. Una mare que compartia el compte de Facebook amb la seva filla menor d'edat va alertar els Mossos que una noia es va posar en contacte amb ella pensant-se que era la seva filla i com la mare, en sospitar-ho, es va fer passar per ella. A continuació, la dona va rebre fotos d'una menor despullada, companya de la seva filla.



Va ser detingut l'any 2014







Tal com aleshores va recollir NacióBerguedà, l'acusat va ser detingut el 8 de gener del 2014 i va quedar en llibertat amb mesures cautelars. El jutge va decretar la prohibició d'apropar-se a vuit menors d'edat, li va prohibir fer ús de les xarxes socials, apropar-se a cibercafès i a l'equip de futbol al qual entrenava.Fa cinc anys, aquests fets van causar alarma a la comarca, especialment a Gironella on entrenava un equip de futbol del municipi, i a Guardiola de Berguedà on vivia.

L'exentrenador d'un equip de cadets del CF Atlètic Gironella acusat d'abusos sexuals a menors d'edat ha reconegut els fets davant del Penal 3 de Manresa. Tot i això, no haurà d'entrar a presó, ja que fiscalia, acusació i defensa han arribat a un acord pel qual li han rebaixat la pena de set a dos anys. Durant la vista de conformitat que s'ha celebrat aquest dijous, l'home no ha demanat perdó ni ha fet cap mostra de penediment.El tribunal l'ha condemnat a dos delictes d'abús sexual i un altre de corrupció de menors però, com que no té antecedents, no haurà d'entrar a un centre penitenciari.L'home no podrà acostar-se, durant dos anys i sis mesos, a menys de 1.000 metres de les víctimes i, a banda, les haurà d'indemnitzar amb mil euros cadascuna. D'aquests diners, l'acusat ja n'ha aportat 1.500, fet que s'interpreta com a mostra de voluntat de reparar els danys.Els fets van tenir lloc l'any 2013, quan l'acusat es feia passar per una noia a Facebook per obtenir imatges sexuals dels menors.