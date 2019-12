La Generalitat indemnitzarà la família de la conductora que va morir en caure-li una roca a la C-17

La Generalitat indemnitzarà amb 380.000 euros la família de la conductora que va morir el 29 de setembre del 2016 a la carretera C-17 en ser esclafada per una roca que va caure d'un marge pròxim a la carretera, segons han informat fonts de la defensa de la víctima.Els fets van tenir lloc a l'altura del quilòmetre 38,5 de la via, en terme municipal de Tagamanent (Vallès Oriental) quan una roca de grans dimensions va impactar sobre el vehicle de la víctima, una veïna de Manlleu de 29 anys, molt vinculada a Aiguafreda i Sant Martí de Centelles.Les mateixes fonts han indicat que la quantitat que pagarà l'asseguradora de la Generalitat indemnitza els danys morals ocasionats als familiars de la víctima i els danys físics que va patir la seva mare, que viatjava al mateix vehicle.L'accident pel despreniment va provocar una forta commoció arreu. Es va crear l'associació Stop Accidents C-17 per reclamar immediatament millores a la via i mesures de seguretat. El 29 d'octubre de 2016 es va fer una gran manifestació en què centenars de persones van tallar la via Després de l'accident es van fer algunes millores com el sanejament dels talussos o la instal·lació de malles per evitar els despreniments en aquest tram del congost.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor