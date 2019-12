Boris Johnson guanyaria per majoria absoluta i l'SNP arrasaria, segons les enquestes a peu d'urna

L'actual primer ministre en funcions del Regne Unit i candidat del Partit Conservador, Boris Johnson, guanyaria les eleccions britàniques per majoria absoluta segons les primeres enquestes a peu d'urna a les onze de la nit d'aquest dijous. El conservador aconseguiria, segons les primeres xifres, fins a 368 diputats a Westminster, superant els 288 escons que tenien actualment.La patacada històrica i la derrota de les eleccions la consumaria Jeremy Corbyn, candidat del Partit Laborista. El líder de l'esquerra britànica al parlament del Regne Unit cauria fins als 191 escons dels 243 que tenia el partit a la Cambra dels Comuns. Per altra banda i segons les enquestes a peu d'urna de la nit de dijous, el Partit Nacional Escocès (SNP) seria l'altre guanyador de la nit. Aconseguiria la xifra, també històrica, de 55 diputats al parlament britànic, sumant-ne vint als 35 actuals.El Partit Nacional Escocès ha aconseguit 55 escons dels 59 possibles d'Escòcia a la Cambra dels Comuns. La victòria arriba per la patacada dels laboristes a bona part del Regne Unit. El Brexit i diverses qüestions de política nacional, internacional i la situació econòmica han estat els puntals de la campanya per les eleccions britàniques. Boris Johnson va convocar eleccions davant el bloqueig de la Cambra dels Comuns d'impulsar el Brexit per la via ràpida.

