VÍDEO Rosalía, amb La Marató 2019: «Necessitem investigació»

Diumenge farem la 28a edició de #LaMaratóTV3. Començarà a les 8.00 a @CatalunyaRadio amb @elsuplement, i a les 9.30 a TV3 pic.twitter.com/35PXdv9EGq — TV3.cat (@tv3cat) December 12, 2019

La Marató de 2019 arriba aquest diumenge 15 de desembre amb molts canvis, de la mà de Catalunya Ràdio i TV3. En un acte de presentació celebrat aquest dijous al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, els responsables i presentadors de l'edició d'aquest any han explicat les novetats que acompanyaran la nova jornada de solidaritat vers les malalties minoritàries a Catalunya.El programa canvia absolutament de format i surt dels estudis de TV3 i es farà, alhora, a quatre localitats: Olot, Tàrrega, Reus i Barcelona. Un equip itinerant, encapçalat per Quim Masferrer, serà el nexe d'unió entre les localitats al llarg de tot el dia. Al seu costat l'acompanyaran Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní, que l'ajudaran des de les seus de Tàrrega, Olot i Reus. Roger Escapa i l'equip de El Matí de Catalunya Ràdio seran els que iniciïn la jornada des de l'emissora pública, també en un programa especial i en sintonia amb la cadena de TV3.Vicent Sanchis, director de TV3; Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i de Mitjans Digitals de la CCMA; Paulí Subirà i Ximo Blasco, directors de La Marató han estat els encarregats d'explicar totes les novetats d'enguany, juntament amb els presentadors del programa. La Marató comptarà amb la col·laboració de persones famoses que amb la seva crida animen els espectadors que facin trucades. Aquest any hi ha participat més de cent personalitats de diversos àmbits: televisió, ràdio, cinema, teatre, música i esport. L'actriu Úrsula Corberó o la cantant Rosalía són algunes d'aquestes personalitats."Les malalties minoritàries són un grup molt ampli i divers de patologies –entre 6.000 i 8.000, majoritàriament genètiques– que tenen com a denominador comú la baixa incidència: cadascuna afecta 5 o menys de cada 10.000 persones. Entre un 6% i un 8% de la població té una malaltia minoritària: a Europa hi ha 30 milions de persones afectades, 3 milions a Espanya i 400.000 a Catalunya. Si bé el nombre de pacients de cada malaltia és baix, en conjunt suposen un grup molt nombrós. Són, per tant, malalties que acaben afectant molta gent, que acaba sent una majoria", ha explicat Sanchis.El presentador d'El Foraster i de La Marató 2019 Quim Masferrer viatjarà en autocar per tota Catalunya. Des de Sant Joan Despí a Olot, Tàrrega, Reus i finalment al Casino L'Aliança del Poblenou, el vehicle és tot un plató sobre rodes. 14 metres de llarg. 30 persones que hi treballaran en directe. 10 càmeres i 500 km.

