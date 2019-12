Ventades de fins a 100 km/h aquest divendres

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla d'emergències Vencat davant la previsió de forts vents de fins a 100 quilòmetres per hora en el moment més àlgid, des d'aquest dijous fins dissabte, amb especial intensitat divendres a l'interior de Tarragona, al sud de Catalunya central i al prelitoral barceloní.Segons ha informat aquest dijous Protecció Civil, la previsió de vents forts serà generalitzada a tot Catalunya tot i que les zones amb més risc seran les comarques del Priorat, del Camp de Tarragona, el litoral i prelitoral central, el Vallès (Barcelona), la Catalunya Central i també els cims del Pirineu.Protecció Civil demana especial prudència en les activitats a l'aire lliure a les zones urbanes i rurals a causa de la possible caiguda d'arbres i elements estructurals, i que les activitats a l'aire lliure es duguin a terme només si se'n pot garantir la seguretat.A més, s'ha activat la prealerta del pla per allaus Allaucat en vista del fort perill a Aran i a la franja Nord Pallaresa (Lleida).La previsió de pluja continuada que pot fer créixer el cabal dels rius a les comarques de Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà (Lleida) i la Cerdanya (Girona) ha activat la prealerta de l'Inuncat.

