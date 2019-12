Una àvia mor dins d'un autobús a Barcelona després d'una frenada brusca per evitar un atropellament

Una dona de 81 anys ha mort aquest dijous poc abans de les dues del migdia en caure dins d'un autobús de TMB, a l'Eixample de Barcelona, el conductor del qual ha hagut de frenar de cop per evitar un atropellament, segons ha informat l'Ajuntament. El vehicle, que feia el trajecte de la línia V-21, ha hagut de frenar per evitar l'atropellament d'un vianant a l'altura del número 181 del carrer de la Marina.La maniobra ha provocat la caiguda de diversos passatgers, entre ells la víctima, que ha estat traslladada a l'hospital, on ha mort a causa del cop. Vuit passatgers més han resultat ferits lleus. En el que portem d'any han mort 22 persones en accidents de trànsit a Barcelona, segons el consistori.