Un home mor tirotejat a Llinars del Vallès

El caporal de Policia Local i la víctima estaven reunits al costat de l'àrea de servei de l'AP7 a la zona de Cal Colomer.El pistoler ha disparat almenys 8 trets contra la víctima i després ha fugit per la carretera que connecta Llinars amb Vilalba Sasserra. Anava vestit de negre. — Anna Punsí (@punsix) December 12, 2019

El lloc on ha tingut lloc el tiroteig. Foto: ACN / Norma Vidal

Un home ha mort tirotejat a Llinars del Vallès (Vallès Oriental) aquest dijous cap a dos quarts de vuit del vespre mentre parlava amb un agent de la Policia Local d'aquest municipi a la vora d'una àrea de servei de l'AP-7. Segons ha avançat El Periódico , l'autor dels fets i la persona que hauria disparat a la víctima s'ha donat a la fuga. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets, que han ocorregut al voltant de les 20h de la tarda d'aquest mateix dijous.Segons apunta la periodista de la Cadena SER, Anna Punsí, l'home mort a trets seria un confident de la Policia Local del municipi del Vallès Oriental. Aquest estava parlant amb un dels agents del cos policial de Llinars del Vallès, quan han estat tirotejats. El "confident" hauria mort i el policia hauria rebut també un impacte de bala però l'armilla protectora l'hauria salvat.El pistoler hauria disparat almenys 8 trets contra la víctima i després ha fugit per la carretera que connecta Llinars amb Vilalba Sasserra. Sembla que mentre ambdós parlaven un home vestit de negre que feia 'footing' se'ls ha acostat i ha tret l'arma curta amb la qual ha disparat fins a vuit vegades. Després ha marxat igualment corrents de l'indret. De moment els Mossos d'Esquadra han confirmat que hi ha una investigació oberta per un homicidi.

