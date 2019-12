Els lletrats del Congrés posen pegues al grup multicolor que vol liderar JxCat

Dimecres els partits minoritaris del Congrés van presentar al registre dos grups parlamentaris propis, després de dies de negociacions i conversacions. Dues opcions diferents per intentar "descongestionar" el grup mixt. Però els lletrats de la cambra hi posen pegues i això podria condemnar Catalunya al mixt, cosa que vol dir menys visibilitat i recursos.El grup liderat pels postconvergents, anomenat "Grup Parlamentari Múltiple", compta amb els diputats de Junts per Catalunya, BNG, Más País i Compromís, amb Laura Borrás i Iñigo Errejón com a portaveu i portaveu adjunt respectivament. Passaria del 5% estatal dels vots i, per tant, entenen que la mesa n'hauria d'autoritzar la formació malgrat que els lletrats afirmen que en realitat només tindrien el 4.9% dels vots.El segon grup anomenat "Espanya Plural" agrupa cinc diputats: dos de Unión del Pueblo Navarro, un de Coalición Canaria, un de Teruel Existe i el representant de PRC, que seria el portaveu. En el seu cas afirmen haver superat el 15% dels vots a les demarcacions en les quals s'han presentat, però els lletrats fan notar que UPN és sòcia del PP i Cs, que ja tenen grups propis. Segons informa la Cadena Ser , fonts del Congrés dels Diputats haurien assegurat que els lletrats de la cambra estan en contra de la proposta. Si no prosperés la divisió del mixt en tres grups (el liderat per JxCat, el regionalista i el mixt com a tal) el mixt tindria deu partits i 21 diputats..Segons els lletrats, però, cap de les dues propostes rebudes compleixen al cent per cent els requisits del reglament. Divendres se celebrarà una reunió de la mesa, on té majoria l'esquerra, que vol comptar amb alguns dels grups implicats per governar, per prendre una decisió i veure si es dona més temps als grups minoritaris perquè busquin fórmules diferents que siguin més viables.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor