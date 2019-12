VÍDEO Puigdemont conversa amb Correa, president de l'Equador a l'exili

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha mantingut una conversa amb el president de l'Ecuador, també a l'exili, Rafael Correa, al mitjà de comunicació Russia Today, en el marc del programa Conversando con Correa. Els dos es troben a Brussel·les i han abordat les seves dues situacions, en diversos temes de debat com la repressió de l'estat espanyol, les maniobres denunciades per Correa del seu adversari Lenín Moreno i del procés d'independència català.Puigdemont, en la conversa enfocada a l'àmbit internacional, s'ha mostrat molt crític amb l'estat espanyol, el que ha titllat de "masclista" per la seva resposta contra l'independentisme català i les seves mesures d'escàs diàleg. L'expresident del Govern també s'ha mostrat molt clar, assegurant que l'independentisme català "mai serà violent". "Hi ha una cosa a la qual nosaltres renunciem per arribar la independència: la violència. Renunciarà l’estat a la violència per impedir la independència de Catalunya?", s'ha preguntat Puigdemont. "M'agradaria saber la resposta", ha sentenciat.Per part de Correa, que està en cerca i captura per les autoritats de l'Equador per un intent de segrest l'any 2012 (que ell denuncia com una maniobra política de Moreno), ha assegurat que l'estat espanyol va reconèixer el dret a l'autodeterminació l'any 1977 ja que va signar el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, pacte reconegut intrínsecament gràcies a la constitució espanyola. L'expresident de l'Equador també ha carregat contra les idees d'estat arcaiques, assegurant que "un estat no és una creació divina, cal dessacralitzar la idea d’estat". El debat també ha girat al voltant de les propostes de diàleg d'estats com l'espanyol, que utilitzen la repressió.

