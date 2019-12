La concessionària de l'AP-7 signa amb UGT i USO l'acord final de l'ERO

La companyia concessionària de les autopistes AP-7 (Tarragona-València) i AP-4 (Sevilla-Cadis), Aumar (del grup Abertis ) i els representants sindicals d'UGT i USO han signat l'acord final de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta principalment treballadors vinculats a les funcions de cobrament dels peatges.Segons ha indicat l'empresa en un comunicat, aquest acord ha sigut ratificat en assemblees pels 136 treballadors afectats. Aquestes trobades, celebrades entre aquest dilluns i dimarts, han comptat amb una participació del 70% del total de treballadors afectats per l'ERO, i "han donat un resultat de més del 90% d'acceptació de les condicions proposades en el preacord del 4 de desembre amb la representació sindical".Tal com informa El Diari La Veu , l'acord ratifica el preacord de la setmana passada, i inclou una indemnització de 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mesos durant els anys d'antiguitat previs al 2012, i de 33 dies per any amb un màxim de 34 mesos per als exercicis treballats a partir d'aquest any.A més, s'han acordat altres mesures complementàries per als afectats, com ara l'aplicació de l'assegurança mèdica durant un any; un conveni especial per als afectats amb 55 anys o més fins que compleixin 63 anys i, addicionalment, fins als 64 anys per a aquells empleats majors de 59 anys a la data de fi de concessió, i un pla de recol·locació personalitzada per a cadascun d'ells.

