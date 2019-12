El Congrés de l'Habitatge exigeix a les institucions reformes immediates en la legislació

Conferència política organitzada pel Congrés de l'Habitatge de Catalunya Foto: Sergi Garcia

Conferència política organitzada pel Congrés de l'Habitatge de Catalunya Foto: Sergi Garcia

El passat 16 i 17 de novembre una setantena d'entitats i col·lectius es van reunir a Barcelona en el marc del I Congrés de l'Habitatge de Barcelona . L'esdeveniment va es va organitzar en diferents ponències dedicades a analitzar els principals problemes que envolten el moviment i crear estratègies per fer-ne front a través del disseny de mobilitzacions i campanyes. Ara, reclamen reformes legislatives urgents per garantir el dreta a l'habitatge.Un mes després, els responsables del moviment per l'habitatge han una conferència política per tal de fer públic el programa acordat el passat mes de novembre. D'aquesta forma es pretén rendir comptes a la societat i interpel·lar els responsables polítics i les administracions "perquè es posicionin davant la veu d'aquelles que fem possible cada dia el dret a l'habitatge".A la conferència, celebrada a l'Espai Jove de Fontana, han estat convocades les principals forces polítiques del Parlament de Catalunya per tal d'exigir-los millores immediates pel que fa a la legislació de l'habitatge.Militants dels grups d'habitatge de Catalunya han acordat un programa unitari amb les línies i demandes polítiques que consideren "claus per posar fi a la crisi de l'habitatge". Les propostes presentades s'han elaborat a partir de discussions i propostes durant l'últim any, mitjançant un sistema de debats i votacions on han participat més de 500 persones implicades en grups d'habitatge d'arreu el territori. El contingut del programa es basa en quatre punts.La principal actuació de moviment se centra en accions al carrer per aturar centenars de desnonaments que s'ordenen a Catalunya al llarg de l'any. "Les cases son per qui hi viu i les habita": Sota aquest lema es pretén lluitar per millorar tots els àmbits en quant a habitatge social.Els grups d'habitatge manifestenclarament el posicionament del moviment en contra de veure "l'habitatge com una mercaderia". "Hi ha milers i milers de pisos buits a les nostres ciutats, en canvi hi ha milers i milers de persones sense lloc on viure", diuen. En aquest punt també es parla de la regulació del turisme sobretot en ciutats com Barcelona.Tal com es va avançar al mes de novembre, una de les iniciatives del grup ha estat engegar una campanya contra el fons voltor Divarian. L'objectiu és que aquests tipus de fonts voltors deixin d'operar totalment a Catalunya. D'aquesta forma es preten lluitar contra la mercantilització de l'habitatge, que han assegurat és una de les principals "xacres" de la nostra societat.a base del moviment està en "la força de la gent" i asseguren s'ha demostrat en totes les accions dels darrers anys ha estat "més unit que mai".Tota l'ampliació de la proposta i de cadascun dels seus punts es farà públic pròximament a la seva pàgina web

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor