Jaume Giró abandona la Fundació Bancària La Caixa i és substituït per Antoni Vila

El patronat de la Fundació Bancària la Caixa ha aprovat aquest dijous el nomenament d'Antoni Vila com a nou director general de l'entitat en substitució de Jaume Giró, qui ha pactat la seva sortida amistosa coincidint amb el final del Pla Estratègic 2016-2019 i el compliment de tots els objectius marcats. El relleu es farà efectiu l'1 de gener.Vila va començar a treballar a la Caixa el 1985 i ha exercit com a administrador territorial del Grup La Caixa, subdirector comercial, subdirector general de Recursos Aliens, Mercat de Capitals i Assegurances, i director general del Grup Assegurador. Ha estat president de MicroBank i des del juliol del 2019 és adjunt al president de la Fundació Bancària.Jaume Giró, per la seva banda, es va incorporar a la Caixa el 2009. Fins al 2014 va ser director executiu i director general adjunt de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, que va sortir a borsa coincidint amb la seva arribada. Després, del 2014 al 2019, va ser director general de la Fundació Bancària la Caixa. El president de la fundació i de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, ha destacat que "en aquesta última etapa, Giró ha dirigit amb encert" la institució, preservant la seva essència i missió, durant uns anys de gran intensitat i complexitat. "Aquesta sempre serà casa seva", ha destacat.Giró ha subratllat que sempre estarà agraït a Fainé "per la seva confiança i el seu suport". "Els meus anys de vinculació a l'entitat han estat els més feliços de la meva trajectòria professional. Però en aquest moment, i en la plenitud de la vida, sento la necessitat de fer un alt al camí. Vull dedicar un temps a repensar la meva orientació professional i de servei a la societat", ha subratllat.

