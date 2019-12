Les administracions reculen i creen ara la targeta T-Familiar per frenar el descontentament

L'Autoritat del Tansport Metropolità (ATM) -integrada pel Govern, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona- ha fet marxa enrere a mitges. Després d'anunciar els canvis de les tarifes i targetes de transport per al 2020 convertint la T-10 en un títol unipersonal anomenat T-Casual a partir de l'1 de gener, aquest dijous han esmenat la proposta inicial i les T-10 actuals i que es comprin abans de finals d'any continuaran sent multipersonals fins al 29 de gener.Així doncs, a partir de l'1 de gener, qui tingui targetes T-10 comprats abans les podrà continuar fent servir com fins ara i que n'adquireixi a partir de llavors ja haurà de comprar la nova T-Casual, unipersonal i que costarà 11,35 euros en comptes dels 10,20 actuals.Un augment de preu que les administracions compensaran amb la creació de la T-Familiar. Serà de 8 viatges, la podran usar fins a quatre persones a l'hora (si és una família amb més de dos fills ja té els avantatges de família nombrosa), vàlida per un mes i costarà 10 euros. S'atenen així les queixes dels usuaris de fora de Barcelona i de les famílies, que es consideraven discriminats pel fet que la nova T-Casual (que pren el relleu de la T-10) fos personal i intransferible.El preu a la zona 2 serà de 19 euros, de 27 a la zona 3, de 35 a la 4, de 40 a la 5 i de 42 a la 6.L'ATM també ha fet marxa enrere en un dels capítols de les noves tarifes que més rebuig havia aixecat. Els ajuntaments de les comarques del Berguedà i el Ripollès havien denunciat públicament que el canvi de preus els perjudicava i ara les administracions han anunciat que els preus es congelen i durant el 2020 costaran el mateix que costen actualment.Una altra de les novetats presentades aquest dijous és que la T-16 -el títol gratuït per a menors de 16 anys- serà totalment gratuït a partir de l'1 de gener perquè s'eliminarà el cost de 35 euros de la primera expedició que tenia fins ara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor