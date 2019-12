Tot el que has de saber sobre la potent nova temporada del Centre Cultural de Terrassa

El Ballet de l'Òpera de Viena actuarà per partida doble en un dels espectacles més esperats de la nova temporada del CCT. Foto: Centre Cultural de Terrassa

Jorge Blass portarà la seva màgia al CCT el proper 13 de març. Foto: Centre Cultural de Terrassa

Aquest dijous s'ha presentat la nova temporada de primavera del Centre Cultural de Terrassa (CCT) , la qual constarà de 29 espectacles repartits entre l'1 de febrer i el 6 de juliol de 2020. Aquesta, que coincideix amb la celebració dels 40 anys de l'espai, destaca per la varietat de l'oferta.Adrià Fornés, director del CCT ha esgrimit les característiques i punts forts de la nova temporada, amb la qual el centre, segons paraules del seu director "vol convertir-se en una referència activa i viva en l'àmbit cultural". Per aconseguir-ho, ha assegurat que en aquesta nova temporada "tots els grups d'edat s'hi poden sentir còmodes", ja que la diversitat dels espectacles "és molt gran". La nova temporada del centre destaca pel protagonisme de la dansa en el programa, àmbit en el qual Fornés ha assegurat "el CCT és una referència". En aquesta direcció, el director ha recordat que l'índex d'ocupació en aquest tipus d'actuacions és del 95%. Per això, fins a 8 espectacles amb el ball com a protagonistas aterraran al Centre Cultural, entre els quals en destaquen el Ballet de l'Òpera de Viena, el Ballet Nacional d'Espanya i el Ballet d'Innsbruck.Del programa, Fornés també n'ha destacat "l'aposta del CCT" pels tributs: llegendes musicals com Abba o Queen, així com Mecano, seran els protagonistes de concerts d'homenatge. Sobre aquest gènere, el director del Centre Cultural ha animat al públic més clàssic "a arriscar-se".Del panorama català en destaquen diversos espectacles: monologuistes com Quim Masferrer, Toni Moog, o Roger Pera protagonitzaran la part més humorística del programa. Manu Guix, Lluís Gavaldà o Manel Fuentes hi portaran els seus concerts, i El pot petit, Pengim Pejam i Tortell Poltrona, els seus espectacles per a tota la família."Un dels públics que més costa de portar és l'adolescent", segons paraules del mateix Fornés. Per això, i amb la intenció d'"apropar al CCT tots els grups d'edat", destaca que en aquesta Temporada de Primavera 2020 els joves tant "es poden pixar de riure" amb els monòlegs, "gaudir d'un bon concert" o contagiar-se de l'estil dels Brodas Bros i el seu hip-hop, així com de l'actuació del conegut mag Jorge Blass.La nova temporada del Centre Cultural arriba en un moment àlgid per l'equipament: per primera vegada han sobrepassat els 40.000 espectadors anuals, fet que segons Fornés "era un dels objectius". El director del CCT ha assegurat que l'objectiu de cara al 2020 és "consolidar-se en els 45.000", dels quals s'han quedat a "unes desenes d'entrades" d'assolir-los. Per això, malgrat venir dels 17.210 espectadors del 2015, Adrià Fornés ha assegurat que "el CCT només mira endavant".

