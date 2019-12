Alerta per l'onada de violacions a Manresa

Manresa és al focus mediàtic per les agressions sexuals que s'han produït aquests últims mesos. Aquest dijous, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs dos joves acusats de violar una menor a l'interior d'un vehicle el 17 de novembre, prop del carrer Cintaires de la capital del Bages. També aquesta setmana han estat detinguts i enviats a presó dos homes acusats d'agredir sexualment dues noies, una d'elles menor d'edat, al carrer de l'Hospital. A l'estiu hi va haver una violació en grup al barri de les Escodines. Tot plegat, mentre encara sobrevola el cas de la manada de Manresa, que va acabar amb quatre dels agressors condemnats a deu i dotze anys de presó, però no per agressió sexual, sinó per abús, fet que va provocar mobilitzacions a Manresa i arreu de l'Estat.La situació ha obligat el govern municipal a comparèixer per donar explicacions. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha exigit a la justícia que actuï amb "contundència i celeritat" amb els agressors i ha insistit que cal cooperar entre administracions. "La gravetat de la situació supera la capacitat d'actuació de l'Ajuntament, que no disposa de la informació suficient ni de les eines i recursos per combatre aquesta problemàtica". Per dilluns hi ha prevista una taula d'emergències per a l'abordatge de les violències sexuals, amb la participació de membres de les conselleries d’Interior, Treball, l'Institut Català de la Dona (ICD) i membres de tots els grups polítics del consistori.Des de l'ICD, de fet, ja s'han posat a disposició de l'Ajuntament de Manresa a través del servei d'informació i atenció a les dones i un nou servei d'assessorament psicològic i especialitzat en violències sexuals per a l'atenció i recuperació de les víctimes. Laura Martínez, presidenta de l’Institut Català de les Dones, assegura que l'organisme farà prevenció treballant de manera coordinada amb els ajuntaments, els consells comarcals, la delegació del Govern i els Departaments implicats. Paral·lament, els cossos de seguretat recolliran informació per detectar "possibles situacions conflictives" a pisos ocupats de Manresa. Per començar a treballar, aquest divendres hi ha prevista una Junta Local de Seguretat, presidida pel conseller Miquel Buch.Els veïns del municipi veuen amb preocupació la situació. Aquesta setmana s'han produït concentracions a la capital del Bages i entre els manresans es notava la inseguretat, comentaven la situació i admetien que evitaven determinats carrers tant de dia com de nit. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, per exemple, exigeix més presència policial i lamenta la lentitud de la justícia i la impunitat que hi ha cap als agressors. "Estem esparverats", ha dit aquest dijous Marina Hosta, vicepresidenta de l'entitat, que també ha demanat "millorar la il·luminació i combatre la degradació de la ciutat", que fa que la gent tingui por de sortir sola al carrer, segons ha assegurat. El problema és evident, però com es pot abordar? El col·lectiu feminista de Manresa demana atacar l'arrel del problema: el patriarcat. Exigeixen a l'administració que vagi més enllà de les concentracions i assenyalen que no es tracta d’un problema que es pugui emmarcar en un barri o una nacionalitat concreta, sinó que cal aprofundir en la lluita contra el masclisme. Les violacions en grup no són un fenomen exclusivament actual, però ara hi ha diversos factors que ajuden a denunciar-les més i visibilitzar-les. Laia Rosich, membre de Novembre Feminista de l'entitat Ca la Dona, explica aque ara les persones se senten amb més confiança a l'hora de denunciar, "no tant pel judici penal sinó pel judici social": "Noten que estan més reforçades".La solució comença amb una millor educació sexual i afectiva, i no necessàriament apostant per una via més punitiva. Rosich admet que en el feminisme hi ha debat en aquest aspecte, peò recorda que el sistema penal és profundament patriarcal i aplica la justícia "d’una determinada manera", sovint posant en qüestió les explicacions de la víctima. "La solució no passa tant pel càstig, sinó per la reflexió col·lectiva i comunitària, per repensar com entenem les violències i les sexualitats", apunta.Prevenir una violació és molt complicat i la solució passa per més i millor educació i conscienciació, però des de tots els àmbits, també des de les famílies i els grups amics. La policia pot formar part de la solució, però no ha de ser l'única via. Sonia Andolz, professora i politòloga especialitzada en conflictes i seguretat, ressalta a aquest diari que posar més agents sobre el terreny és una opció en aquells àmbits on hi ha "una vinculació directa amb les violacions", com ara espais on hi ha alcohol, drogues, festa o més agressivitat. Però cal tenir clar que prevenir una violació és molt difícil, també a nivell policial: "No es pot posar un policia per a cada dona". Rosich també opina en la mateixa línia, i afegeix que, a vegades, "més policia no aporta més seguretat".El problema de les violacions en grup persisteix, malgrat els càstigs als agressors i el rebuig social. En això, Andolz alerta del risc que suposa que hi hagi persones que encara pensin que "compensa" violar una persona. "Potser les penes són poc dissuasives o hi ha alguna cosa que se’ns escapa i que caldrà analitzar bé", apunta. Si bé les violacions es persegueixen, les agressions sexuals en grup s'han convertit en una mena de "moda" i els joves, malgrat l'educació sexual que reben i el missatge que s'envia des de les institucions, continuen violant. "Pensen que les conseqüències són lleus o potser hi ha un punt d'inconsciència, pensen que no els enxamparan. Se’ns estan escapant què pensen aquestes persones per creure que els 'beneficis' d’una violació són més alts que les conseqüències", ressalta Andolz.Sigui com sigui, cal una solució transversal, que passi per fer feina en tots els àmbits de la societat, especialment en els instituts, amb els joves, per veure què s'està fent malament, tant a Manresa com en tota la societat.

