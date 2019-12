Joan Perarnau pren possessió com a nou president de l'Audiència de Tarragona

Ell nou president de l'Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, amb la presència del president del TSJC, Jesús María Barrientos Foto: ACN

Perarnau ha entrat a la sala de bracet amb els seus padrins, el fins ara president Javier Hernández i el predecessor d'aquest, Antonio Carril, i ha jurat solemnement el càrrec. En el seu discurs, el nou màxim responsable dels òrgans judicials de la demarcació ha desgranat alguns dels seus objectius, com ara impulsar i promoure l'especialització dels jutjats i la superació de l'estricte partit judicial en el repartiment d'assumptes per tal d'agilitar la tramitació dels procediments i redistribuir i equilibrar les càrregues de feina entre els jutjats del territori.Perarnau també ha apostat per millorar la unificació de criteris, especialment entre les seccions de l'Audiència, per tal de reduir en el futur les demandes i els recursos. A més, s'ha compromès a donar a conèixer i a promoure la mediació, tant entre els ciutadans com entre els propis jutges i advocats.Com a principal repte del mandat ha situat l'impuls del "tan desitjat i esperat" Fòrum Judicial a la ciutat de Tarragona, que ha considerat "una infraestructura necessària i bàsica". En aquest sentit, ha assegurat que instarà i insistirà tant al Departament de Justícia com a l'Ajuntament perquè "hi posin fil a l'agulla". Tot i reconèixer que el Govern ha impulsat en els darrers anys nous edificis com els de Tortosa, Amposta i El Vendrell, ara és el torn de la capital. "Tarragona mereix tenir una seu judicial com cal", ha sentenciat davant la consellera de Justícia, Ester Capella, que ha assistit a l'acte.En el seu discurs, Joan Perarnau ha afirmat que "de la justícia en depèn, no només la pau social, sinó fins i tot la bona marxa econòmica del territori" i s'ha compromès a exercir "amb la major implicació, voluntat i eficàcia possible". El nou president ha recordat que va venir a Tarragona fa disset anys "amb un caràcter de total provisionalitat" i que ara, ha dit, s'hi sent "totalment acollit i arrelat".Perarnau va començar a l'Audiència com a magistrat de la secció segona -penal- i des del 2007 és magistrat de la secció tercera -civil-. Després de jurar el càrrec de president de la institució, el president s'ha incorporat com a vocal nat a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que amb ell dona per tancat el procés de renovació del seu plenari.El president de l'Audiència els darrers deu anys, Javier Hernández, s'ha acomiadat amb un missatge d'agraïment i de disculpa per als diferents col·lectius amb qui ha compartit feina durant aquest període. "Ha estat un període complex, amb profunds canvis orgànics i una greu crisi econòmica i social, que va col·locar el Poder Judicial en una situació límit", ha manifestat.Hernández també ha aprofitat el seu discurs per reivindicar el "conjunt indissoluble" que conformen, ha dit, la Constitució i la funció judicial. "En un sistema constitucional avançat com el nostre els jutges no som simples tecles inanimades d'un entramat formal institucional de solució de conflicte. Som jutges perquè creiem en el sistema de drets fonamentals i valors que la Constitució garanteix. La nostra fidelitat a la Constitució no és cega ni irreflexiva; és l'única manera possible de comprometre'ns amb la justícia, la llibertat, el pluralisme, la igualtat i la convivència pacífica", ha afirmat.Per la seva banda, el president del TSJC, Jesús María Barrientos, ha agraït al president sortint la seva feina i lideratge els darrers anys. A més, ha apuntat que la Sala de Govern del TSJC està convençuda que la seva trajectòria professional "reclama superiors cotes de responsabilitat" després de passar els darrers 24 anys a l'Audiència de Tarragona. Pel que fa al nou president, Barrientos ha reconegut la seva "valentia i compromís de servei" perquè el més còmode, ha dit, hagués estat mantenir-se a la secció tercera "des de l'observació passiva de la realitat". "No és el millor temps per assumir responsabilitats judicials d'aquesta índole", ha opinat.El president del TSJC ha emplaçat Perarnau a seguir reclamant el Fòrum Judicial. "És urgent que s'habilitin partides pressupostàries per abordar-lo i, si és possible, executar-lo durant el mandat presidencial", ha dit. A més, Barrientos també s'ha referit a algunes necessitats cròniques del territori, com ara els desequilibris als jutjats socials, la sobrecàrrega dels jutjats mercantils i de família, el "col·lapse" al jutjat especialitzat en clàusules sòl, la sobrecàrrega dels jutjats de Reus –principalment en els civils-, o els problemes de cobertura de vacants en partits judicials únics com Gandesa i Falset derivats de l'esgotament de la borsa de jutges substituts, que impedeix fer efectiu el dret al descans reglamentari.