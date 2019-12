El PSC aposta per reformar l'Estatut i la Constitució només si hi ha les majories necessàries

En declaracions a Catalunya Ràdio, la presidenta del grup PSC-Units al Parlament, Eva Granados, ha afirmat que seria una proposta a parlar amb el govern de l'Estat a partir de tenir les majories qualificades i ha afegit que la reforma de l'Estatut i després la reforma de la Constitució "tenen uns mecanismes previstos a les lleis". "No innovem legislativament", ha afegit.Segons remarquen fonts del partit a l'ACN, ara no hi ha les majories ni els consensos suficients a Catalunya i a Espanya per emprendre les reformes i s'hauran de fer quan hi siguin complint els dos terços necessaris per reformar l'Estatut i les tres cinquenes parts del Congrés i el Senat que es necessiten per a una reforma de la Constitució. Es tracta, segons el partit, de dotar l'Estatut i la Constitució d'un "sentit federal" però no de presentar un nous textos.El document que es votarà al congrés també defensa que "la reformulació en sentit federal és la més viable políticament, la més estable econòmicament, la més justa socialment i l’única capaç d’aglutinar un ampli suport social". "Federalisme és reconeixement, autogovern i govern compartit, finançament just i suficient, respecte a la pluralitat des de la llibertat individual i col·lectiva", afegeix el text en la mateixa línia.Pel que fa a la situació del moment, el document assenyala que s'ha instal·lat una "divisió important en el si de Catalunya i una crisi institucional sense precedents. Un conflicte permanent agreujat pel victimisme a través de la tergiversació de la història i de la situació de Catalunya".A banda de votar les ponències estratègiques, en el marc del congrés el PSC també votarà, a proposta de Miquel Iceta, que Núria Marín sigui la presidenta del partit i Eva Granados la viceprimera secretària de la direcció del partit. L'actual primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà reelegit en el càrrec. De fet, ha estat l'únic candidat a ocupar aquest lloc.