Torra menysté la trucada de Sánchez i encareix el preu de la negociació

Quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa, va establir l'ordre de les reunions amb els presidents autonòmics en base a l'antiguitat dels estatuts de cada comunitat. És per això que el lehendakari Íñigo Urkullu va ser el primer en reunir-se amb el líder del PSOE, la qual cosa va relegar Quim Torra, president de la Generalitat, en el segon graó de prioritats . Sánchez repetirà el mateix esquema en les trucades que farà la setmana vinent a tots els líders autonòmics per reclamar-los suport de cara a la investidura: primer parlarà amb Urkullu i, després, amb Torra. El president, segons fonts del seu entorn, ha menystingut la trucada -fa mesos que el seu homòleg no li agafa el telèfon- i ha encarit el preu de la negociació que ERC, soci de Govern, manté amb el PSOE."El problema no és una trucada. Allò que cal és respecte institucional, bilateralitat Catalunya-Espanya, reconeixement dels subjectes polítics i una proposta democràtica per donar sortida a l'autodeterminació i la fi de la repressió", han recalcat fonts de Presidència aquest matí. Les paraules arriben només dos dies després que Meritxell Budó, portaveu del Govern, assenyalés que l'executiu marcaria distàncies amb les negociacions entre republicans i socialistes seguint un principi de "prudència". Budó, en un primer moment, ha considerat un "gest" la trucada de Sánchez -així ho ha fet en declaracions des del Parlament-, però després ha defensat que no arribava a això.En tot cas, des d'ERC consideren que, si el que pretenen apujant el llistó de la negociació era exercir "més pressió", això no canviarà la seva intenció de seguir explorant una entesa amb els socialistes en base a les condicions de mesa de negociació exposades. Els republicans insisteixen que continuaran amb la seva aposta perquè creuen que pot ser "el més útil" per revertir la judicialització i avançar en la canalització política del conflicte. I, de fet, mentre des de Junts per Catalunya (JxCat) feia casus belli del moviment del PSOE, el vicepresident Pere Aragonès anunciava un nou apropament en matèria fiscal amb els comuns per l'aprovació dels pressupostos. Els republicans donen per fet, però, que si s'acaba creant aquesta taula de diàleg amb el PSOE, (JxCat) s'hi asseurà. De fet, la iniciativa del líder del PSOE de trucar a Torra, tal com explicava en una entrevista a aquest diari Marta Vilalta , la secretària general adjunta d'ERC i integrant de l'equip negociador amb els socialistes, parteix de la petició dels republicans a les negociacions. Això sí, amb tota la hostilitat provinent especialment de la dreta, Sánchez ha embolcallat la trucada al president de la Generalitat amb una agenda de multicontactes amb tots els presidents autonòmics i tots els partits.No és cap secret que Torra forma part del nucli de JxCat menys procliu a l'abstenció a Sánchez que li permeti superar la investidura. En la reunió mantinguda dilluns a Brussel·les amb Carles Puigdemont i diputats, senadors i membres del Govern enquadrats a JxCat, el president -així ho relaten fonts coneixedores de la trobada consultades per- va mostrar la seva "incomoditat" per aquest escenari. Torra ja va estar en contra de la tramitació dels pressupostos del PSOE i Podem al febrer - va tombar, amb Puigdemont, l'última oferta que van explorar els diputats del PDECat - i també de la investidura fallida de Sánchez al juliol."Cal que tothom estigui a l'altura del moment polític i encari el conflicte amb valentia i coratge, i no amb gestos buits i eixorcs", ressalten des de l'entorn del president. La trucada, insisteixen, no és una "solució". Els recels de Torra amb el contingut de la negociació entre ERC i el PSOE, encallada per ara en el mecanisme per vehicular el diàleg institucional, ja es van expressar ahir en la sessió de control, quan va demanar als republicans que fessin "honor" a les propostes sobre autodeterminació, amnistia i mediació avalades tant pel Govern com pel Parlament després de la sentència.La trucada de Sánchez, en tot cas, serà atesa a Palau. Potser no és considerada com un gest suficient, però sí com una oportunitat -de mínims- per reprendre el diàleg entre els dos presidents. El president va intentar posar-se en contacte amb ell en els dies més crítics dels aldarulls per la sentència i va encaixar amb malestar que no despengés i que, a més, en tragués pit públicament en campanya, de manera que ara no actuarà així amb el líder del PSOE. Altra cosa és que això amoroseixi el seu "no".En el fons, el dirigent de JxCat no s'ha mogut del que va passar després de Pedralbes: la seva demanda principal és que la part catalana, en una mesa de diàleg, hi pugui plantejar l'autodeterminació. És la tesi que ha explicat sovint en mítings i que es basa en el full en blanc dividit en dues meitats. En una part, Catalunya hi ha de plantejar el referèndum. En l'altra, l'Estat hi ha de fixar quina proposta té "més enllà de la repressió", com sosté Laura Borràs, cap de files de la formació nacionalista a Madrid i membre del nucli dur de Torra. Un nucli dur que rema pel vot negatiu a Sánchez i que també posa com a condició la figura del mediador internacional.El que ha quedat clar és que el desenllaç de la investidura es preveu, en tot cas, més enllà del Nadal i el líder del PSOE no vol donar la impressió d'estar només a l'espera de la decisió d'ERC. És per això que la seva agenda en els pròxims dies estarà farcida d'una alta activitat telefònica i de les trobades amb la resta de líders de grups polítics. Tot plegat, en una setmana espinosa a nivell judicial en què s'espera un pronunciament des de Bèlgica sobre l'euroordre de detenció de Puigdemont i el veredicte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat de Junqueras. La represa del fil telefònic amb Torra es preveu altament curtcircuitada.

