L'Audiència Nacional revisa la presó preventiva d'un dels CDR acusats de terrorisme

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha celebrat una vista aquest dijous al matí per revisar l'ordre de presó preventiva que va dictar el jutge instructor, Manuel García Castellón, el 26 de setembre per a un dels set CDR acusats de terrorisme, Germinal Tomàs. Es tracta d'una vista per estudiar el recurs d'apel·lació que també van presentar els altres quatre acusats que tampoc van declarar i ja es van resoldre fa prop d'un mes.En aquell cas, la Sala Penal va declarar nul·les les ordres de presó d'Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas i Alexis Codina perquè el tribunal va considerar que es va vulnerar el dret a defensa dels detinguts perquè no es va proporcionar informació essencial. Tanmateix, el jutge instructor va decidir mantenir-los empresonats després de repetir la vista de mesures cautelars. Fonts jurídiques apunten que la decisió de la sala penal es coneixerà en els pròxims dies.Les defenses reclamen la llibertat dels empresonats mentre que la fiscalia sosté que cal mantenir la presó provisional. Fonts de la defensa han criticat la "falta de diligència" del jutge d'instrucció 6 de l'AN pel fet que el recurs de Germinal Tomàs, "que està en un supòsit idèntic a la resta" a qui es va reconèixer la nul·litat, no s'hagi enviat abans a la Sala Penal.La Sala Penal també va abordar els recursos dels dos CDR que van declarar davant la Guàrdia Civil i del jutge instructor, Ferran Jolis i Jordi Ros, i en aquest cas va confirmar la presó preventiva perquè no va veure vulneració de drets.

