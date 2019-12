Llibertat amb càrrecs per als autors de la nova violació en grup a una menor a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir, entre aquest dilluns i dimarts, dos homes, de 19 i 22 anys i veïns de Manresa, acusats d'haver violat una menor de 17 anys a la capital bagenca. Hi ha una tercera persona que, presumptament, hauria participat en els fets i que encara no ha estat identificada. Els dos joves, que han passat a disposició judicial aquest matí de dijous, han quedat en llibertat amb càrrecs, segons ha pogut saberTal com expliquen fonts properes a la investigació, els fets van tenir lloc el passat 17 de novembre a l'entorn del carrer Cintaires. La jove tornava sola a casa quan va veure a un conegut dins d'un vehicle, amb dos amics més. Després de xerrar amb ell, va accedir a dins. Els nois li van donar alguna beguda que presumptament duia alguna substància barrejada.Dins del cotxe, ha declarat la víctima davant del jutge en funcions de guàrdia, els joves la van obligar a fer-lis fel·lacions i la van penetrar vaginalment. El següent que recorda la menor és ser al portal de casa, desorientada. Al matí, la jove, que tenia hematomes a la zona vaginal, va avisar els pares, que la van traslladar a l'hospital, on se li van practicar proves. També van denunciar els fets als Mossos.Aquest dilluns els Mossos van detenir un dels presumptes autors i l'endemà, un altre. Cap d'ells tenia antecedents. Pel que fa a la tercera persona implicada, encara no ha estat identificada. Els dos detinguts ja han estat posats en llibertat mentre avança la investigació policial.

