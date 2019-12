Rubí, «satisfeta» amb la residència de joves embarassades en comptes del centre de menors

Després que aquest matí s'hagi conegut l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Rubí per instal·lar una residència per a joves embarassades i mares menors d'edat a l'antic Hotel Terranova , en comptes del centre d'acollida de menors estrangers no acompanyats aque va despertar tanta polèmica mesos enrere, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, i la regidora d'Afers Socials, Yolanda Ferrer, l'han valorat positivament .Totes dues han traslladat ala seva "satisfacció" per haver pogut treballar conjuntament amb la Generalitat. Així, consideren que "s'ha demostrat, que d'aquesta manera, seient, parlant-ne i contextualitzant correctament, s'arriba a acords beneficiosos per a tothom", i creuen que el nou centre que acollirà les joves embarassades i mares menors d'edat és "un bon recurs per la ciutat".Aquest diari no ha pogut contactar amb la DGAIA, però la secretària general d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha declarat a TV3 que aquesta "és la millor solució" per donar resposta a les actuals necessitats d'acollida: “Els centres de menors com més petits siguin millor i, per tant, des de la Generalitat de Catalunya, el que intentem fer és buscar equipaments que siguin de menors places".L'entitat Rubí Acull, l'organitzadora de la multitudinària manifestació que es va fer a la ciutat a favor de l'acollida dels menors , ha celebrat que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Rubí hagin trobat una manera per desbloquejar la situació d'aquest col·lectiu a la ciutat i que finalment es faci ús de l'antic Hotel Terranova per a persones en situació de vulnerabilitat, "però esperem que no quedi en paper mullat". En aquest sentit, han dit que esperen "que l'Ajuntament doni informació clara i fluida a la ciutadania i amb els col·lectius implicats per tal de col·laborar".De la mateixa manera, alguns partits de la ciutat han volgut donar la seva opinió al respecte.Segons ERC de Rubí l'acord "manté allò que des de la Conselleria ja s’anunciava i és la intenció de fer una primera acollida d’emergència i anar reduint el nombre de joves de cada espai per millorar-ne l'atenció". Així doncs, consideren que s'ha trobat una bona solució per "garantir l’acompanyament i el suport als col·lectius d’infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat", però ha criticat que "l'alcaldessa de Rubí va demostrar irresponsabilitat en estigmatitzar un col·lectiu vulnerable com els joves migrats" .I afegeixen: "Esquerra Rubí sap que la predisposició del Departament sempre ha estat dialogar i que el PSC, en plena precampanya, va fer un ús electoral de la situació".Veïns per Rubí (VR) també ha manifestat la seva desconfiança amb el govern municipal en aquesta qüestió: "L'alcaldessa i el PSC van fer un ús electoralista i molt perillós d'una qüestió molt sensible. La imatge de l'alcaldessa encapçalant, de forma irresponsable, manifestacions on es pronunciaven consignes xenòfobes és un fet vergonyós que difícilment s'oblidarà". Tot i això, la formació valora positivament "qualsevol defensa de les persones en situació de vulnerabilitat, però sempre amb els recursos necessaris i amb totes les garanties, per protegir a les persones i facilitar la integració".Finalment, l'AUP ha recordat que des d'un principi van reclamar solidaritat i van criticar tota mena de discurs xenòfob i racista, "i més encara quan prové d'una institució". El grup municipal considera que tant la Generalitat de Catalunya, amb ERC al capdavant, com l'Ajuntament de Rubí, amb el PSC, "han fet un paper terrible amb aquesta qüestió". Davant l'acord anunciat, celebren que es posi en marxa la residència per a joves embarassades i mares menors d'edat, ja que "és una carència", però consideren que també s'hauria pogut fer un centre de menors que acollís a un nombre més reduït d'infants i joves. En aquest sentit, han insistit en la importància "d'acollir a la gent que ve a aquest país igual que nosaltres hem emigrat durant segles a altres països i hem volgut ser acollides".

