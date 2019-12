9 coses que potser no sabies de Greta Thunberg

Greta Thunberg, que ha estat aquests darrers dies per Madrid amb motiu de la cimera climàtica COP25 de l'ONU - on ha tornat a parlar amb claredat, i de tu a tu, als poderosos -, ha estat escollida com la persona de l'any 2019 per la prestigiosa revista Time. La jove activista s'ha convertit en icona de tota una generació i ha aconseguit que milions de joves surtin als carrers per exigir solucions a la crisi climàtica. Tot seguit, nou coses sobre Greta Thunberg que potser no coneixies.

