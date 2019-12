L'alcaldessa de Sabadell argumenta un «desconeixement absolut» dels pagaments fets en el viatge a Melilla

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha argumentat tenir un "desconeixement absolut", tant dels pagaments com del viatge fet a Melilla el 2010, quan aleshores era regidora d'Igualtat dona-home, Joventut i Participació. Així ho ha explicat l'advocat de l'acusació popular, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, José Antonio López, després que aquest dijous hagi declarat com a testimoni per la peça 28 del cas Mercuri, que està relacionada amb la concessió del contracte de neteja viària i recollida de residus a Smatsa.



Farrés, que no ha atès els mitjans de comunicació, segons el lletrat, s'ha emparat en "el desconeixement" i ha explicat que "el Ministeri Fiscal ha insistit en preguntar qui pagava les despeses", així com "els sopars i l'hotel" i ha apuntat que "pensava que era algú de la delegació", formada per entre vuit i deu persones, entre les quals el germà de l'exalcalde, Paco Bustos, que figura com a investigat en aquesta peça. Farrés ha justificat que "com era un viatge internacional amb l'Ajuntament de Nador no s'havia de preocupar" d'aquests temes.

VÍDEO Arriba l'alcaldessa de #Sabadell, Marta Farrés (@socmartafarres), als jutjats per declarar com a testimoni en el cas Mercuri https://t.co/TpMOIg60CY pic.twitter.com/9YWyaiviiw — NacióSabadell (@NacioSabadell) December 12, 2019

López ha considerat "poc creïbles" els arguments manifestats per l'alcaldessa, tot i així ha descartat per ara que pugui canviar la seva qualitat de testimoni a investigada. "Hem d'analitzar tota la declaració", ha indicat, però ha dit que "no es pot apreciar cap element", a més, ha afegit que "depenent del delicte podria prescriure", fixant com a límit el novembre de 2020.En relació a l'exalcalde, Joan Carles Sánchez, que també ha declarat com a testimoni, igual que l'exgerent d'Smatsa, Carlos Callejo, ha negat la seva participació i ha detallat que els pagaments oficials passaven per la seva secretària. Per la seva part, Callejo, en una declaració breu, com ha remarcat l'advocat, s'ha limitat a declarar "que no hi havia hagut mala praxis". Ha precisat que totes les parts han preguntat, excepte l'acusació particular, l'Ajuntament de Sabadell.La peça 28 investiga uns presumptes tràfic d'influències, prevaricació, blanqueig de capitals i falsificació documental, entre d'altres. Compta amb una vintena d'investigats, entre els quals hi ha l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà, Paco Bustos, i els exregidors del PSC Ana Carrasco i Cristian Sánchez.Tal com ha determinat l'advocat de l'acusació popular, la peça de la macrocausa està a punt de tancar-se, només queda practicar algunes proves "ja acordades" com ara una forense "per la capacitació" del president del grup Vendex, Gervasio Rolando.

