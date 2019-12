Aragonès preveu anunciar la setmana que ve un preacord amb els comuns en matèria fiscal

El vicepresident català, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que espera anunciar la setmana que ve un preacord amb els comuns pel que fa als ingressos dels pressupostos de la Generalitat del 2020, aspecte que inclou bàsicament la qüestió tributària. Ho ha explicat en la presentació del projecte de salari mínim català de referència, que ha situat en 1.239,5 euros mensuals , amb 14 pagues.L'equip de Vicepresidència i Economia i Hisenda havia anat avançant en alguns aspectes tributaris la negociació amb els comuns i, per exemple, van acordar augmentar la pressió fiscal en l'IRPF a les rendes superiors als 90.000 euros i una possible reducció per a les rendes baixes -aquest impost, a Catalunya, té una de les distribucions menys progressives de l'Estat -. La fiscalitat verda és un altre àmbit en què s'haurien produït avenços entre les parts.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va avançar a principis de desembre que el Govern presentaria abans de finals d'any els pressupostos , per bé que Aragonès només s'ha referit a la part dels ingressos. El vicepresident català, a més, ha rebutjat vincular aquesta negociació amb la de la investidura del govern del PSOE i els comuns i ha insistit, a preguntes dels periodistes, que no opinaria perquè aquesta qüestió la tracten els grups parlamentaris i no l'executiu, més enllà de confirmar que Quim Torra hauria de liderar el diàleg entre governs.

