El Consell per la República crearà un document propi d'identitat digital

El Consell per la República, l'organisme que lidera Carles Puigdemont des de l'exili, ha aprovat definitivament el pla de govern que estableix les prioritats per als propers mesos. El projecte número quinze, segons consta en el document, estableix la creació d'un document digital d'identitat que acreditarà la pertinença al Consell de totes aquelles persones que s'hagin inscrit en l'anomenat registre ciutadà.Aquest document digital permetrà exercir, segons el full de ruta de l'organisme, els drets que es deriven de formar part del Consell, bàsicament el dret a la participació política i els drets vinculats als "serveis" que ofereixin les iniciatives econòmiques que posarà en marxa l'entitat. Això vol dir participar en els instruments financers que s'impulsaran per nodrir de recursos el Consell i accedir, també, a l'aplicació per a mòbils.Els instruments financers apareixen en l'apartat 14 del pla de govern de l'organisme, en el qual es detalla la creació de l'anomenat Fons per la República. Aprofitant la "seguretat jurídica derivada del fet d'estar fora de la jurisdicció espanyola", el Consell assenyala que aquest fons ha de dotar d'estabilitat i "robustesa financera" les estratègies per culminar la independència. L'entitat, a banda, fa costat a la iniciativa de "consum estratègic" que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha posat en marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor