Eva Granados i Salvador Illa seran els escuders d'Iceta al capdavant del PSC

Demà comença el 14è Congrés de @socialistes_cat Si el Congrés ratifica la meva candidatura com a primer secretari proposaré que m’acompanyin @nuriamarinlh com a presidenta, @Eva_Granados com a viceprimera secretària i @salvadorilla com a secretari d’organització i acció electoral pic.twitter.com/U63LRImuwM — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) December 12, 2019

Miquel Iceta, Eva Granados i Salvador Illa. Aquest és el trident que pilotarà el PSC a partir d'aquest diumenge. És una tradició que, a cada congrés del PSC, els dirigents desfilin de matinada pel despatx del primer secretari per dissenyar la direcció del partit. Aquesta vegada, però, es preveu que els socialistes catalans tinguin el conclave més plàcid dels últims anys, motiu pel qual Iceta ha començat a revelar ja l'esquema que té en ment un cop sigui ratificat com a líder el dissabte.L'actual portaveu parlamentària assumirà el càrrec de viceprimera secretària, fet que suposa un ascens de la seva figura -fins ara ha assumit l'àrea de política institucional, econòmica i social- i Illa, que forma part de l'equip negociador del PSOE amb ERC per a la investidura, seguirà al volant d'organització i assumirà també acció electoral, carpeta clau de cara als pròxims comicis electorals. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, assumirà la presidència, un rol de caràcter més simbòlic però de pes representatiu.La nova direcció té com a repte més immediat que es tanqui l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, però a curt termini té també a l'horitzó unes eleccions catalanes que calculen que es podrien precipitar en pocs mesos. Els socialistes s'entreguen de nou al lideratge d'Iceta en un context en què consideren que poden millorar posicions, però el pinyol del partit es confecciona també amb la mirada posada en els possibles relleus de lideratges, un meló que per ara ningú planteja obrir dins del partit.En la nova estructura escala posicions Granados, que ja en les dues darreres legislatures ha anat guanyant pes dins del PSC. Acostuma a afirmar que prefereix la feina entre bambolines que el focus mediàtic, però ha acabat sent, més enllà de Miquel Iceta, la veu consolidada del partit al Parlament. Bregada durant anys en el sindicalisme a la UGT, com a portaveu es mou com peix a l'aigua entre reglaments i els entrellats de la política parlamentària.Illa, per la seva banda, ha comandat amb mà de ferro l'organització del partit. Va agafar-ne les regnes després de la sagnia electoral patida i l'escissió i degoteig de baixes l'any 2014. Ara, amb el partit estabilitzat, és qui representa el PSC en el pols que els socialistes estan lliurant amb ERC per aconseguir la seva abstenció a la investidura de Sánchez. A les seves mans estarà la tasca d'intentar remuntar en els pròxims anys la pèrdua de musculatura territorial.Marín, que fins ara era secretària adjunta a la primera secretaria, passarà a ser la presidenta de la formació, un paper que fins ara ha ostentat l'exalcalde de Lleida Àngel Ros. És l'alcaldessa de més pes dins del partit, ja que governa la segona ciutat més gran en població de Catalunya i ho fa amb majoria absoluta. És també presidenta de la Diputació de Barcelona, o els socialistes catalans governen en coalició amb Junts per Catalunya.El paper dels alcaldes ha estat sempre cabdal en la direcció del PSC, tot i que caldrà veure com queda la direcció en la seva globalitat per determinar quines altres figures guanyen rellevància. No està previst que de la cúpula en formi part l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que ja fa més de dos anys que està desvinculada tant de la direcció del PSC com de la del PSOE. El darrer congrés, el del 2016, va ser convuls per la pugna de la dirigent amb Iceta i també pel deteriorament de la relació amb el PSOE arran de la negativa dels socialistes catalans a abstenir-se a la investidura de Mariano Rajoy i el seu suport a un Sánchez defenestrat pels barons.El full de ruta que aprovarà el PSC preveu un escenari favorable electoralment a partir de la consolidació del PSOE a la Moncloa i la davallada de Ciutadans. Els socialistes catalans aspiren a poder créixer en unes eventuals eleccions al Parlament a partir de les quals voldrien que es canviés la correlació de forces del Govern. I entenen que tot dependrà del paper que jugui ERC a la legislatura espanyola i de quin sigui el resultat de la pugna independentista a les catalanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor