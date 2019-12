La Fiscalia investiga la contaminació del Besòs provocada per l'incendi a Montornès

La Fiscalia de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni Històric ha obert diligències per investigar la contaminació generada per l'incendi en una nau de reciclatge de dissolvents i residus industrials a Montornès del Vallès, segons han informat fonts del ministeri públic.L'aigua de l'extinció del foc va arribar al riu i ha provocat la mort de nombrosos peixos, com ara carpes, bagres i anguiles, una espècie que al Besòs està en perill d'extinció. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha qualificat de "molt alt" l'impacte ecològic de l'incendi sobre el riu. Tot i això, l'ACA ha afegit que en aquests moments no té indicis d'un delicte ecològic.A més, segons va informar el Departament de Territori i Sostenibilitat l'empresa afectada, Ditecsa, ha estat multada pel Govern dues vegades, una de 10.000 euros per una qüestió ambiental i una de 48.000 euros per excés d'emmagatzematge. Segons l'executiu, el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya va determinar el 2018 que l'empresa no complia amb les prescripcions com a gestor de residus de l'autorització ambiental integrada.A més, la planta també està sotmesa a un programa d'inspecció de l'Agència de Residus, que el 2017 va detectar l'excés d'emmagatzematge, envasos buits fora de lloc i manca de traçabilitat en la gestió documental de residus. Tot i això, cap dels dos incompliments suposaven riscos per al medi ambient, segons va informar l'executiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor