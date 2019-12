Pimec considera que la negociació amb Sánchez és una «oportunitat històrica»

La Pimec ha avalat les negociacions d'ERC amb el PSOE per investir Pedro Sánchez , que considera una "oportunitat històrica" per resoldre el conflicte i un primer pas per aconseguir revertir els greus dèficits en infraestructures que arrossega Catalunya. El president de la Pimec, Josep González, ha recordat que l'organització ja va valorar positivament el preacord engtre PSOE i Podem, pel que suposava d'avançar cap a un nou govern espanyol l'abans possible.González s'ha felicitat també del fet que "un partit català" tingui un paper tan decisiu en aquestes negociacions i ha dit: "Ja està bé, fins ara això sempre ho feien els bascos". El líder empresarial ha reclamat "grans estadistes" per resoldre els problemes de fons i que siguin capaços de superar les visions tacticistes i de curt termini. El president de la Pimec ha tornat a criticar la sentència de l'1-O, però ha demanat prudència en les protestes que es facin i ha fet una crida a evitar "aldarulls" de cara al partit del Barça-Madrid de dimecres vinent.Josep González ha reclamat, com han fet la resta d'organitzacions empresarials, que s'aprovin els pressupostos de l'Estat i de Catalunya com a cosa prioritària. L'aprovació dels comptes públics, una millora del finançament de la Generalitat i afrontar de debò els reptes d'infraestructures són les tres grans necessitats de l'economia catalana.En un esmorzar informatiu, el cap de la Pimec s'ha felicitat també de l'acord de representació patronal amb Foment del Treball, després d'anys de contenciós, que va culminar amb un reconeixement del 50% de cada una de les dues organitzacions, així com la voluntat d'una acció conjunta de Foment i Pimec. D'aquesta manera s'ha tancat un llarg plet que havia dividit l'empresariat català.Josep González ha assenyalat que l'economia global sembla mostrar una desacceleració menor del que es preveia, el que és un senyal molt positiu: "Continua el creixement". El líder patronal ha insistit en què cal sempre diferenciar molt desacceleració i recessió, i que cal ser molt curosos en això. Per aquest any s'espera un creixement de l'1,8 o 1,9, i afronten l'any 2020 amb optimisme. De tot això, en el cas de l'economia catalana, ha conclòs que "el procés no ha tingut un efecte negatiu en l'economia".En el transcurs de l'acte, la Pimec ha presentat un informe sobre l'evolució de les pimes catalanes des de l'any 2000, que ha considerat molt positiva. Ha destacat la xifra de dos milions d'euros en volum de vendes mitjanes per empresa, tret del sector de l'alimentació,que presenta una xifra de 4 milions d'euros per empresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor