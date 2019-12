Neix un grup anomenat Lliris de Foc que promet «tornar a encendre els carrers»

El grup anònim anomenat Lliris de Foc és un sector crític amb el "Sit and Talk" que promulga Tsunami Democràtic i a través d'un comunicat assegura que neix amb la voluntat de "tornar a encendre els carrers". Preparen un bloc propi a la manifestació del 18 de desembre al Camp Nou. Concretament, se situaran a la confluència dels carrers Cardenal Reig i Arístides Maillol.A més, anuncien una concentració per al dia de Nadal davant la Prefectura de la policia espanyola a Via Laietana. En el comunicat, Lliris de Foc reivindica que la "batalla d'Urquinaona" va ser "la primera victòria de l'independentisme des del 2017" ja que la policia es va trobar "desbordada" per un poble que "va saber anar més enllà del Tsunami Democràtic".Lliris de Foc assegura que han començat a organitzar-se sense els partits i les entitats "per alliberar els ostatges, fer efectiu el mandat del referèndum i construir, sense dilacions, un país democràtic i just per a tothom".Es volen diferenciar dins de la mobilització al voltant del Camp Nou de dimecres que ve coincidint amb el Barça-Madrid i fer visible que defensen que "l'emancipació es guanya i no es negocia".El grup anònim assegura que "per no normalitzar la vulneració de drets fonamentals" renuncien a les celebracions nadalenques "per denunciar tantes situacions d'injustícia i opressió". I en aquest context, han convocat una manifestació el mateix 25 de desembre a les 18.30 hores a la prefectura de la policia de Via Laietana i a les 20 hores tenen previst una columna cap a Meridiana. En el cartell que crida a la manifestació, el grup anònim insta els ciutadans a demanar al Caga Tió "un buf nou i un casc de bicicleta, unes ulleres de protecció, un punter làser i una mascareta"."Es crida a qui no vulgui celebrar aquestes festes com si res a sumar-se als escamots veïnals, seguir amb atenció les xarxes i preparar-se per aquest nou cicle d'accions", afegeixen. Amb el lema 'Per la vostra llibertat i la nostra', Lliris de Foc defensa que "és l'hora de tornar a encendre els carrers i mantenir amb fermesa la mobilització permanent fins que res no canviï".

