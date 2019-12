Torra sosté que la trucada de Sánchez no resoldrà res i la troba un gest «buit»

Un dels anuncis que va fer Pedro Sánchez després d'acceptar ahir al vespre l'encàrrec del rei de sotmetre's a la investidura va ser que faria una ronda telefònica amb tots els presidents autonòmics per demanar suport al futur govern. Això inclou el president de la Generalitat, Quim Torra, amb qui ha evitat parlar després de la sentència del Tribunal Suprem. Fonts de Presidència han assenyalat que la trucada anunciada no soluciona "res", i que cal "respecte institucional i bilateralitat" entre Catalunya i Espanya.Les mateixes fonts assenyalen, a banda, que cal un "reconeixement dels subjectes polítics" i posar damunt la taula una proposta "democràtica" per "donar sortida a l'autodeterminació i la fi de la repressió". "Cal que tothom estigui a l'altura del moment polític i encari el conflicte amb valentia i coratge, i no amb gestos buits i eixorcs", destaquen des de Presidència. La trucada està prevista per la setmana vinent i s'emmarca, també, en les negociacions entre el PSOE i ERC. En una entrevista a NacióDigital , la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, assegura que la trucada de Sánchez a Torra -aigualida dins d'una ronda amb els disset presidents autonòmics- va ser reclamada com a "gest" per part dels negociadors d'ERC. El líder del PSOE ha desatès cinc trucades del president al llarg dels últims mesos -no li va despenjar ni tan sols en els moments més crítics de les protestes al carrer per la sentència- i en va fer bandera durant la campanya electoral del 10-N.La trucada coindicirà pràcticament amb el primer aniversari de la cimera de Pedralbes, en la qual hi va haver dues reunions: una entre presidents i una altra amb membre dels dos governs -Meritxell Batet, Carmen Calvo, Elsa Artadi i Pere Aragonès-. De la trobada en va sortir un comunicat conjunt en el qual es coincidia en assenyalar l'existència d'un "conflicte sobre el futur de Catalunya" i, a pesar de les coincidències, les dues administracions es proposaven "avançar en una resposta democràtica" Les negociacions posteriors es van torçar i Espanya es va dirigir cap a unes noves eleccions després del fracàs dels pressupostos de Sánchez al Congrés, i la relació no ha millorat des d'aleshores. La cimera de Pedralbes és considerada com un "bon punt de partida" per al Govern a l'hora de reprendre una mesa de diàleg institucional que, segons la Generalitat, ha d'estar comandada per Torra i el líder del PSOE.Laura Borràs, cap de files de JxCat al Congrés dels Diputats, ha fet un "toc d'atenció" per constatar que hi ha una "regressió" de drets civils i polítics i ha defensat no s'han de celebrar "coses bàsiques", com seria la futura comunicació entre dirigents. "Que algú despengi el telèfon i ja [hem de fer] al·leluia i festa major' Doncs no", ha ressaltat l'exconsellera de Cultura, que considera una "qüestió de mínims" la trucada, segons ha explicat en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio Pel que fa als "mínims democràtics" que reclama JxCat a Sánchez -la formació manté el seu "no" a la investidura-, Borràs ha insistit que cal parlar de com exercir l'autodeterminació i de com acabar amb la "repressió". "Nosaltres no volem investir un president espanyol, volem resoldre el conflicte polític", ha reflexionat. La dirigent independentista també ha lamentat que el PSOE respongués amb "silenci" quan li va demanar quina era la seva proposta per Catalunya "més enllà del 155".

