​Les biblioteques valencianes guanyen 722.353 usuaris en 10 anys

El 60,6% de la població valenciana assegura que ha llegit algun llibre en l'últim any. Aquesta és una de les conclusions que s'extrauen de l'Anuari d'Estadístiques Culturals elaborat pel Ministeri de Cultura i Esport, que recull les principals dades de les indústries culturals de les diferents autonomies, segons informa el Diari la Veu . Tot i que aquest informe revela que la ciutadania valenciana està a la cua en hàbits lectors respecte a altres autonomies, sembla que aquesta tendència comença a revertir-se.Segons les dades facilitades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les biblioteques valencianes han guanyat 722.353 usuaris en 10 anys. Així, mentre que l'any 2008 hi havia inscrites 1.470.678 persones, l'any 2018 va tancar amb 2.193.031 usuaris. Aquesta xifra suposa que el 44,33% de la ciutadania valenciana fa servir les biblioteques.La major part dels socis de les biblioteques són persones adultes, tot i que la població infantil usuària també ha crescut. L'INE remarca que fa 10 anys 327.519 xiquets eren usuaris de biblioteques, mentre que en l'actualitat ho són 582.855.Encara que el nombre d'usuaris s'ha incrementat notablement, la quantitat de centres –de totes les tipologies– ha iniciat una tendència negativa. Així, segons l'INE, el 2008 hi havia 624 biblioteques al País Valencià, mentre que el 2018 la xifra es va reduir fins a les 594. Entre el 2016 i el 2018 en van desaparèixer quatre.La majoria de les biblioteques que hi ha al País Valencià són públiques. Concretament, l'INE les xifra en 422. En són 8 més que el 2016, any en que va haver-hi un descens significatiu. De fet, el 2008 n'hi havia 420. La majoria d'elles, quasi el 70%, són de titularitat municipal. En segon lloc destaquen les autonòmiques, que suposen l'11% del total.On més s'ha notat la minva és en el nombre de biblioteques especialitzades. Mentre que el 2008 hi havia 158, el 2018 la xifra es va reduir a 139. La principal conseqüència d'això és la important reducció de plantilla de personal especialitzat en les biblioteques. L'any 2008 donaven feina a 160 experts, que s'hi van reduir a 60 el 2016, i s'ha tornat a incrementar lleugerament el 2018 fins a les 75 persones.En total, al País Valencià treballen 1.757 persones a les biblioteques fent l'equivalència en jornades a temps complet. D'ells, 522 són bibliotecaris professionals. Tot i que el nombre de biblioteques s'ha reduït els darrers anys, el nombre de persones que treballen en plantilla sí que s'ha incrementat. Concretament, en 207 persones des del 2008.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor