Aragonès proposa un salari mínim català de 1.239,5 euros

El Govern proposa que el salari mínim català de referència sigui de 1.239,5 euros bruts (17.353 euros, en 14 pagues). Ho ha anunciat aquest dijous el vicepresident de l'executiu, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d'Afers Socials i Treball, Chakir el Homrani, i la secretària d'Economia, Natàlia Mas, a la sortida de la reunió del ple del Consell de Relacions Laborals, ens que aglutina CCOO, UGT, Foment i Pimec. Aquests agents han rebut durant aquesta trobada la informació relativa a la proposta.Segons Aragonès, l'objectiu és "augmentar el poder adquisitiu dels assalariats i de la classe treballadora del país, els quals han patit més la crisi amb la contenció dels salaris", ja que "un país competitiu no es pot basar en uns salaris baixos". Un 14,4% dels assalariats, ha lamentat, es troben per sota de la taxa de pobresa, "producte dels salaris excessivament baixos i temporalitat excessivament alta".Les institucions europees i internacionals recomanen que el salari mínim equivalgui al 60% del salari medià o del salari mitjà, i el Govern ha triat la segona mesura, que situa el llindar més amunt, ja que "beneficia més els treballadors i les treballadores del país". Això, però, té "té un impacte sobre els pressupostos públics, sobre l'economia del país, sobre els costos laborals", motiu pel qual des d'ara es calcularà aquests detalls i els sindicats i patronals hauran d'acordar si assumeixen la iniciativa i en quin període s'implementa. "Avui no acaba res, tot comença", ha exposat.El Homrani ha destacat que aquesta mesura va en la línia del "desenvolupament del marc català de relaciona laborals" i respon a una voluntat de "justícia social, equitat, centralitat del món del treball i millora de les nostres bases econòmiques i d'una competitivitat no basada en els salaris baixos", amb l'objectiu "que no hi hagi treballadors i treballadores pobres". A més, ha subratllat, "la precarietat té molts cops cara de dona".El conseller d'Afers Socials s'ha mostrat confiat que les patronals i els sindicats arribin a un acord per implementar la mesura, ja que "la devaluació salarial ha estat un llast, per les famílies, les persones però també per l'economia". Així mateix, ha recordat que, en el pla de treball del Consell de Relacions Laborals s'hi inclou també l'estudi i impuls d'un salari mínim català de referència.Natàlia Mas ha presentat els detalls de l'estudi que ha portat a aquesta quantificació. La implementació d'aquest salari mínim, ha afirmat, permetria reduir la bretxa salarial actual, ja que faria augmentar el sou a un 24,4% dels treballadores i a un 38,2% de les treballadores. La secretària d'Economia ha explicat que l'augment del salari mínim, allà on s'ha fet, ha produït una reducció bretxa salarial, major poder de compra i més productivitat, però també un possible abandonament escolar davant unes condicions laborals més atractives.Mas ha lamentat també el "retrocés en diversos indicadors del mercat laboral i salarials" els darrers anys, augmentant les desigualtats socials i amb una pèrdua de pes de les rendes del treball en el global de l'economia. En termes reals, el salari mínim se situa en termes reals a Catalunya només un 6,3% per sobre del nivell del 1979, ha asseverat també, mentre que l'actual salari mitjà estatal només equival al 39,3% del salari mitjà català. Fent el càlcul tenint en compte la mediana salarial, ha afegit, la proposta quedaria en 1.061 euros.Aragonès va anunciar a mitjans de juliol que iniciaria els càlculs d'aquest salari mínim de referència i que es presentarien els resultats en tres mesos, per bé que fins a principis d'agost no es va aprovar formalment la iniciativa en el si del Govern. Com que l'executiu català no té competències en salari mínim, la proposta depenia que els sindicats i patronals se la fessin seva i la traslladessin a la negociació col·lectiva per tal que, des dels convenis col·lectius, acordessin que el salari mínim no fos més baix que la xifra plantejada per la Generalitat.El vicepresident va defensar la mesura pel fet que el cost de la vida a Catalunya és superior a la majoria de territoris de l'Estat. Els organismes internacionals, a més, recomanen que el salari mínim equivalgui al 60% del salari mitjà o la mediana salarial de cada estat o país, un càlcul que dona un resultat diferent si es fa a nivell estatal o català -on els sous són més alts, ja que el cost de la vida també ho és-. La Intersindical-CSC ja va fer el seu càlcul en base a aquests estàndards, per bé que el sindicat independentista va proposar un salari mínim de 1.320 euros Malgrat que la implementació d'un eventual salari mínim de referència depèn del fet que els agents socials l'acordin de forma voluntària en els convenis col·lectius i contractes, Aragonès també va anunciar que iniciaria els càlculs del cost que això li pot comportar a la Generalitat. I és que la mesura també repercutiria en els empleats públics, a un gruix dels quals se'ls hauria de pujar el sou, així com podria també impactar en el cost de les licitacions públiques de serveis, obres o altres que es contractessin en empreses o entitats externes.

