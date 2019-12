El Tsunami assegura que no ha demanat mai la suspensió del Clàssic

Tsunami Democràtic ha assegurat, en una entrevista a RAC1 , no haver demanat mai la suspensió del partit Barça-Madrid programat pel proper 18 de desembre. Ha explicat també que molts aficionats i socis del Barça amb entrada ja s'han posat en contacte a través de l'APP i de les diverses plataformes per poder participar en l'acció que el moviment prepara per la tarda del dia 18.Des de Tsunami encara no han rebut resposta positiva sobre la possibilitat de fer visible al Camp Nou el missatge "Spain Sit and Talk", però continua amb la porta oberta per aconseguir-ho perquè considera que és un missatge ''transversal i majoritari a la societat catalana''. En la mateixa entrevista, Tsunami assegura que espera que els jugadors del Barça i del Madrid ''se sumin'' a l'acció per fer evident el missatge.El moviment assegura que si el partit es va anul·lar una primera vegada va ser per la decisió de Javier Tebas: ''Potser és que ell col·labora amb el Tsunami perquè no es jugui''. Tsunami Democràtic no creu que hi hagi tensió entre els aficionats del Barça i del Madrid.Després del partit de la setmana vinent, mantindrà l'exercici del dret de l'autodeterminació, la llibertat de presos, exiliats i represaliats i l'exercici dels drets fonamentals, en el seu full de ruta.Considera que ''més que avançar'' en aquests eixos, l'Estat ha decidit ''tancar files i seguir laminant drets''. Des del Tsunami adverteixen que no es pot impedir que aquests ciutadans segueixin coordinant la seva mobilització de forma no violenta mentre això no canviï.Per Tsunami, l'estat espanyol té un problema amb les acusacions que s'estan fent al moviment sobre terrorisme, perquè considera que s'investiga ciutadans ''pel fet d'exercir drets que estan reconeguts a la Constitució Espanyola''.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor