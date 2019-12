L'incendi de la nau industrial de Montornès es dona per apagat

Els Bombers donen per apagat l'incendi que aquest dimecres ha cremat la nau industrial de l'empresa Ditecsa, a Montornès del Vallès. Els Bombers el van donar per controlar a a la tarda però han mantingut dues dotacions de Bombers a la zona per precaució durant tota la nit després del transvasaments del material dels dipòsits.Aquest dijous al matí, l'empresa ha de continuar les tasques de neteja del pati de la indústria per retirar les restes de centra i combustible que puguin quedar després que el foc cremés el recinte. Els Bombers desconeixen l'extensió del foc, que ha cremat vuit dipòsits de 22.000 litres de dissolvent i dos més de 35.000 litres. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.El foc va començar aquest dimecres a primera hora i durant pràcticament dotze hores va requerir la intervenció dels Bombers. Protecció Civil va evacuar la zona i va recomanar el confinament de la població general, en un inici, i de la població vulnerable hores més tard, a Montornès, Montmeló, Vilanova del Vallès i Martorelles. A banda, el foc també va afectar el riu Besòs ja que producte inflamable va acabar l'aigua. També es van morir peixos. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha comunicat aquest dimecres que l'empresa ha rebut sancions per un total de 58.000 euros els últims dos anys per part de l'Agència Catalana de Residus. L'empresa està sotmesa a un programa d’inspecció per part de l’Agència de Residus de Catalunya, i en els últims tres anys hi ha hagut dues inspeccions.La del 2017 es va tancar el maig de 2018 amb una sanció de 48.000 euros -que ja han estat liquidats- i en què es va detectar "un emmagatzematge superior a la capacitat permesa, l’acumulació de materials fora de lloc (envasos buits) i la manca de traçabilitat en la gestió documental de residus". Segons precisa el comunicat, "aquests incompliments no suposaven cap risc per al medi ambient".Pel que fa a la inspecció del 2019, el Departament informa que "arran de la notificació descrita anteriorment per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (la inspecció tancada el 26 de març de 2019), s’obre un nou expedient sancionador, notificat el 8 d’octubre amb una sanció de 10.000 euros, i que va ser tancat el passat 3 de desembre".