La CUP explica per carta a Felip VI per què l'ha plantat: «Vostè ha avalat la repressió»

Una de les absències en la ronda de consultes que ha fet el rei espanyol Felip VI aquests dies a la Moncloa ha estat la CUP. Els anticapitalistes no han assistit a la Zarzuela perquè ho consideren una "pèrdua de temps" i, en canvi, han preferit organitzar un acte el dia 18 de desembre a Madrid on convidaran moviments socials i forces d'esquerra sota el títol "El poble vol ser rei". "Ens sembla molt més pertinent explicar-nos davant d'aquest auditori que no pas fer-ho davant d'una persona rebutjada pel nostre poble", han dit a través d'una carta feta pública aquest matí.Al document, molt contundent contra Felip VI, la CUP explica els motius pels quals no ha anat a veure el monarca. Repassa per exemple la "funció repressora" que la monarquia ha tingut al llarg de la història contra els catalans, també la "corrupció crònica" que esquitxa la família reial o el discurs del 3-O, amb que Felip VI va avalar la repressió policial contra l'independentisme després del referèndum. Els cupaires consideren que aquestes són algunes de les qüestions que "la majoria" de catalans comentaria al rei i li retreuen que s'envolti d'aduladors quan visita Catalunya.Per tot plegat, els cupaires consideren que "una entrevista protocol·lària" no donava per parlar de tots aquests temes, així que prefereixen explicar-se davant de moviments socials i partits d'esquerres que no davant d'un rei que ha estat rebutjat per la majoria de catalans, "com va quedar demostrat amb la xiulada que va rebre al Passeig de Gràcia de Barcelona arran dels atemptats de l'agost de 2017".

