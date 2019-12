Sánchez trucarà Torra la setmana vinent en el marc d'una ronda amb tots els líders autonòmics

"Les negociacions han de ser discretes perquè arribin a bon part. L'acord serà públic. Puc garantir que el PSOE, amb la seva trajectòria com a partit que ha elaborat la Constitució, farà que l'acord es trobi dins d'aquest marc", sosté

Pedro Sánchez torna a ser, oficialment, candidat a la investidura. La setmana que ve, segons ha anunciat en una compareixença des de la Moncloa un cop ja s'havia reunit amb Felip VI, trucarà tots els presidents autonòmics per abordar la formació ràpida d'un govern a Espanya. Ha remarcat que parlarà amb "tots", de manera que el president de la Generalitat, Quim Torra, també hi està inclòs. Sánchez porta mesos evitant parlar amb ell després de les tensions generades per la sentència del Tribunal Suprem.El líder del PSOE també ha anunciat que dilluns es reunirà -per separat- amb Pablo Casado, màxim dirigent del PP, i amb Inés Arrimadas, responsable interina de Ciutadans després de l'adeu d'Albert Rivera. En tot cas, però, Sánchez ha indicat que el seu govern serà "progressista" i ha fet valer l'acord signat amb Unides Podem . En una compareixença a la Moncloa en la qual només ha admès dues preguntes després de llegir un comunicat, Sánchez ha evitat en tot moment detallar quin format de taula de diàleg institucional s'està negociant amb ERC en el marc de les converses entre partits."Les negociacions han de ser discretes perquè arribin a bon part. L'acord serà públic. Puc garantir que el PSOE, amb la seva trajectòria com a partit que ha elaborat la Constitució, farà que l'acord es trobi dins d'aquest marc", ha remarcat el dirigent socialista, que no ha volgut posar data a la investidura. La Moncloa ja ha deixat clar que, si no té un acord tancat que li garanteixi sortir del Congrés escollit de nou president, no se sotmetrà al tràmit parlamentari , com sí va fer la juliol.Sánchez ha indicat que la disjuntiva en la qual es troben la resta de formacions polítiques és la de "govern o desgovern", i ha alertat del perill que hi hagi unes terceres eleccions. La portaveu del PSOE a la cambra baixa, Adriana Lastra, es reunirà la setmana vinent amb els dirigents de tots els grups parlamentaris per veure si pot ampliar la majoria -per ara insuficient- formada pels socialistes i Podem.Jaume Asens, cap de files de Catalunya en Comú Podem, ha comparegut al migdia després de reunir-se amb el monarca amb un missatge dirigit cap a JxCat i ERC: la seva "descarnada lluita partidista" acosta Espanya "al precipici de Vox o d'unes terceres eleccions" . En aquest sentit, ha reclamat a les dues formacions independentistes que facilitin la investidura de Sánchez abans que arrenquin les pressions contra el pacte entre el líder del PSOE i Pablo Iglesias, que a la tarda ha estat prudent."Crec que més tard o més aviat hi haurà acord", ha apuntat Iglesias des del Congrés. Asens ha reivindicat la figura del líder de Podem com un dels actius del futur govern espanyol -sempre i quan hi hagi acord- de cara a Catalunya. El dirigent dels comuns ha tret ferro a les distàncies existents entre el PSOE i ERC a l'hora de definir una mesa de diàleg institucional i ha considerat "secundària" aquesta qüestió, perquè segons ell el més rellevant és que hi hagi un nou executiu el més aviat possible.Tot i que Asens ha demanat l'abstenció de JxCat, el cert és que la formació que lidera Laura Borràs a Madrid no té intenció -per ara- de moure's de la negativa a Sánchez. La qüestió va ser àmpliament abordada en la reunió que va mantenir l'espai polític liderat per Carles Puigdemont a Brussel·les aquest dilluns. "Demanem mínims democràtics", ha apuntat Borràs, que aquesta setmana es reunirà amb el PSOE. En l'audiència d'avui amb Felip VI, la dirigent independentista li ha entregat l'informe d'Amnistia Internacional que reclama la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Inés Arrimadas, que s'ha estrenat en el capítol de recepcions reials per la investidura després de l'adeu d'Albert Rivera, ha tornat a demanar una alternativa al pacte PSOE-Podem que passi per una entesa entre els socialistes, el PP i Ciutadans. "Cal un gran acord constitucionalista", ha apuntat Arrimadas, que fa dies que ha aparcat la retòrica bel·ligerant contra Sánchez, a qui Rivera va situar al marge dels defensors de la unitat d'Espanya arran dels intents d'encetar el diàleg amb la Generalitat.En tot cas, Pablo Casado, líder del PP, ha advertit el líder socialista que aquesta és la seva "última oportunitat" per triomfar en la investidura. "Si fracassa, ha de deixar pas", ha destacat. Sánchez es troba ara davant d'una única via, que és la de convèncer ERC, si vol mantenir-se a la Moncloa. Amb els republicans, això sí, haurà de desencallar qüestions nuclears per resoldre el que els negociadors anomenen "conflicte polític".

