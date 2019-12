Un centenar de mossos reclamen l'equiparació amb Bombers i Agents Rurals

Ens concentrem davant el Parlament per fer pública la nostra situació. Exigim #respecte pic.twitter.com/IcnUboQGFZ — SAP-FEPOL (@SAP_MOSSOS) December 11, 2019

Un centenar de mossos d'esquadra s'han concentrat aquest dimecres a les portes del Parlament per reivindicar ''un tracte just'' per al cos, després que aquest dilluns tots els representants sindicals s'aixequessin de la mesa de negociació en considerar que no hi havia ''voluntat negociadora'' per part de l'executiu català.Els mossos concentrats al Parlament han desplegat una pancarta amb el lema ''Mossos en Lluita'' i portaven pancartes amb el missatge ''es ven'' que habitualment s'utilitza per a la compra-venda d'habitatges, amb frases com ''Rebaixes 112'' o ''Buch no respon''. Els representants sindicals s'han reunit amb tots els grups parlamentaris menys amb la CUP i s'han citat per dimecres vinent per mantenir noves trobades.En un comunicat conjunt d'alguns dels convocants denuncien que "el Govern de Catalunya menysprea al cos de Mossos d'Esquadra i el tracta com un col·lectiu de segona". Per aquest motiu demanen al Departament d'Interior, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que prenguin nota que els mossos estan "al peu del col·lapse" i "que aquest s'acabi produint serà responsabilitat única i exclusiva seva".En el text, signat per l'Associació Professional de Mossos d'Esquadra (Apme) i els sindicats Sap-Fepol, Seime-Fepol, Sicme-Fepol, Same, Unió Mossos i Som Mossos de CCOO, també lamenten que Interior i el Govern no han estat "capaços de desbloquejar" el conflicte laboral.Afegeixen que mentre els agents han fet un "sobreesforç" per la "manca d'efectius" han respost "amb una professionalitat absoluta" davant dispositius com Cronos, Àgora, Toga i Minerva, el Consell de Ministres a Barcelona o els processos electorals.Les entitats també indiquen que "malgrat que l'any 2008 es signés l'Acord d'Equiparació entre els diferents cossos especials com a conseqüències de les grans diferències retributives existents, 12 anys després no s'han arribat a reduir mai, essent fins i tot encara més elevades".El sindicat SEGCat no ha assistit a la manifestació d'aquest matí. En un comunicat, l'organització considera que les últimes accions dels sindicats dels Mossos no han ajudat a millorar la situació sinó que "malmeten" la imatge del cos. Alhora, ressalten que no es manifestaran "amb certes companyies partidàries de partits feixistes o que volen la dissolució dels Mossos".Admeten que comparteixen bona part de les exigències laborals que es reclamaven a la manifestació i constaten que el Govern continuarà tenint problemes amb els Mossos si no ho enfoca "amb visió d'Estat". "Portem temps demanant un pacte de país per millorar el sistema de seguretat i d'emergència de Catalunya", insisteixen en el comunicat.El sindicat també critica que no es pugui fer efectiu el resultat del consell de la policia des de fa nou mesos a causa dels processos judicials oberts: "Si hi hagués hagut voluntat, tots els sindicats podrien haver resolt la situació".

