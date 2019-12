Així és la tendència sexual que s'està posant de moda

El poder de la imaginació, sovint, és més potent que el de la vista perquè ens permet recrear allò que desitgem sense límits. Sota aquest recurs, la potència del sentit de l'oïda ens permet recrear moltes fantasies, amb un gran nivell de detall, com en les descripcions literàries dels millors llibres. És per això mateix que l'audioerotisme està sent un èxit mundial amb milers de seguidors nous cada dia. Segons explica la BBC, aquesta tendència no ha parat de créixer en els últims anys i això fa que hagin augmentat les empreses que s'hi dediquen.Com segurament ja us heu imaginat, l'audioerotisme consisteix bàsicament en històries eròtiques sense imatges. És a dir, són àudios breus, estil podcast, que busquen excitar-nos i estimular els nostres sentits a través de relats amb contingut sexual.Moltes plataformes d'audioerotisme estan fundades per dones i tenen un enfocament feminista. Així doncs, aquesta tendència busca allunyar-se dels estereotips i de les històries masculinitzades. Vol que qui escolta els àudios se sentí còmode i allibera't.Actualment hi ha plataformes gratuïtes, com Tumblr, que ofereixen aquest tipus de relats eròtics. A més a més, també n'hi ha d'especialitzades i de pagament, com Dipsea, fundada per dues sexòlogues.

