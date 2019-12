El Parlament reclama l'alliberament dels CDR detinguts durant l'operació Judes

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres una proposta de resolució conjunta impulsada per JxCat, ERC i la CUP que reclama l'"alliberament immediat" i l'arxivament de la causa dels CDR detinguts el passat 23 de setembre durant l'operació Judes. El text de la proposta de resolució emplaça la cambra a exigir el trasllat dels presos en centres penitenciaris catalans, acabar amb el règim d'aïllament d'alguns d'ells i saber de quins fets són acusats.La iniciativa parlamentària també insta el Parlament a denunciar i reprovar les filtracions del sumari i la "criminalització pública" que s'ha produït de les persones detingudes. Així mateix, la proposta de resolució, denuncia les "nombroses irregularitats i coaccions que han patit les famílies i els advocats" durant les detencions.En altres punts, la proposta de resolució aprovada reivindica que organismes, entitats o institucions internacionals i entitats de l'àmbit dels drets humans "s'impliquin en la investigació de vulneració de drets que han patit els empresonats". S'expressa solidaritat amb el suport popular, amb els presos i les seves famílies i es denuncia el "greuge familiar i econòmic que aquesta situació està provocant a les famílies".Finalment, es lamenta la "instrumentalització del delicte de terrorisme amb finalitats polítiques i la conseqüent "criminalització" del dret a la protesta i l'exercici legítim de la dissidència política".La diputada de la CUP Maria Sirvent ha demanat la llibertat "immediata" dels CDR detinguts el passat 27 de desembre i ha mostrat suport a les famílies i amics. Ha denunciat el règim d'aïllament que viuen algun dels presos i la intervenció de les comunicacions. En la mateixa línia, el diputat d'ERC José Rodríguez ha dit que es tracta d'un element més de "persecució i criminalització contra la dissidència" i ha demanat l'alliberament i la no judicialització. Per part de JxCat, Aurora Madaula, ha fet una crida als organismes internacionals perquè s'impliquin en la investigació per la "vulneració dels drets humans" dels empresonats.La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha criticat que els independentistes tornin a portar al ple del Parlament una resolució que va "contra l'ordenament jurídic". "Avui toca homenatjar els membres del CDR detinguts per presumpte terrorisme, això seria impensable en qualsevol parlament", ha sostingut. Una vegada més, ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, per aclarir els seus suposats vincles amb els CDR.El diputat del PSC Ferran Pedret ha demanat "prudència" i respectar la presumpció d'innocència al mateix moment que ha criticat que s'acusi l'Estat de criminalitzar l'independentisme per les detencions dels CDR.La portaveu de CatECP, Susanna Segovia, ha criticat que l'Audiència Nacional hagi utilitzat en el passat l'acusació de terrorisme per "perseguir la dissidència". Ha dit que estan d'acord en rebutjar la presó provisional i reclamar el trasllat en presons catalanes però que no donaran suport a reclamar l'arxivament de la causa des del Parlament perquè seria una ingerència.Finalment, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha criticat que des del Parlament s'"interefereixi" en una qüestió judicial.

