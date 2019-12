La defensa de Sànchez, Rull i Turull demana rebaixar la polèmica entre JxCat i ERC pel segon grau

Jordi Pina, advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, ha demanat aquest dimecres en una atenció als mitjans a les portes de Lledoners que es rebaixi la polèmica entre JxCat i ERC per la classificació dels presos polítics. "Això no és una guerra entre partits", ha dit. L'advocat s'ha mostrat en desacord amb la proposta de la junta de tractament i ha insistit que els presos són "un tercer grau de manual" per les seves característiques pel que va a pronòstic de reinserció social i laboral, pel tipus de delicte i perquè no tenen responsabilitat civil ni hi ha possibilitat de reiteració delictiva. "Un tercer grau s'adequaria més al seu cas", ha reblat.L'advocat ha insistit que la classificació que ha fet aquest matí la junta de tractament és només una proposta que s'ha d'elevar al servei de classificació, que ha de resoldre en un termini de dos mesos. Si finalment es manté el segon grau, Pina ha dit que analitzaran la resolució i presentaran un recurs. Tot i així, el lletrat no ha volgut tancar la porta a què finalment s'acabi concedint el tercer grau, i ha dit que en aquest cas seria la Fiscalia qui hauria de recórrer la decisió "si ho creu convenient".Pina ha recordat que la decisió de la junta de tractament no ha estat per unanimitat i ha assenyalat que hi ha hagut discussió interna. En aquest sentit, ha recordat que els presos ja porten dos anys en presó preventiva i ha posat sobre la taula les resolucions del comitè de detencions arbitràries de l'ONU i les conclusions d'Amnistia Internacional. Tots dos organismes han demanat l'alliberament dels presos polítics.

