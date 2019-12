Greta Thunberg acusa els polítics de tapar la inacció contra la crisi climàtica amb mesures irrellevants

L'activista pel clima Greta Thunberg ha acusat aquest dimecres els polítics i les empreses de "fer veure que fan accions reals (contra la crisi climàtica) quan el que fan és comptabilitat intel·ligent i relacions públiques creatives".En una nova intervenció a la COP25 a Madrid, Thunberg ha dit que "el gran problema no és la inacció", sinó que polítics i empreses facin veure que prenen mesures reals quan no estan "fent res". Després de viatjar a diferents països, ha dit l'activista, ha constat una "manca de consciència" global sobre l'emergència climàtica. "No hi ha sentit de la urgència. Els nostres líders no s'estan comportant com si estiguessin en una emergència", ha assegurat.