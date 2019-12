Marta Vilalta: «Vam demanar al PSOE que calia una trucada al president Torra com a gest»

"Estem asseguts en una taula entre ERC i el PSOE precisament perquè hem constatat un canvi en la voluntat d'enfocar la situació que estem vivint"

Marta Vilalta és membre de l'equip negociador d'ERC amb el PSOE Foto: Adrià Costa

"És dur negociar amb qui d'alguna manera consideres que és còmplice de la situació que patim"

Vilalta, a un despatx del grup parlamentari d'ERC al Parlament Foto: Adrià Costa

"Busquem la manera de blindar la mesa perquè tingui una legitimitat reconeguda i, a la vegada, sigui flexible per parlar de tot"

La dirigent republicana llueix una xapa a la jaqueta per la llibertat dels presos Foto: Adrià Costa

"Tots hem arribat al consens que el que no pot ser és la judicialització de la política"

"Nosaltres el que demanem és que l'activació de la via política sigui creïble. Això depèn de la capacitat del PSOE i el govern de l'Estat en les decisions que vagi prenent a partir d'ara"

Vilalta és secretària general adjunta i portaveu d'ERC Foto: Adrià Costa

"La força de l'Oriol després de la sentència del TJUE pot canviar. També la de la resta de represaliats i exiliats. Reclamarem una rectificació a tots els nivells"

"Entenem que JxCat ha d'estar d'acord amb què ens arromanguem i estiguem dedicant moltes hores a fer possible aquesta mesa de negociació"

Marta Vilalta defensa que cal explorar la via del diàleg amb el PSOE Foto: Adrià Costa

"Des del primer moment estem comptant amb Junts per Catalunya en tot aquest procés i negociacions"

"Li vam demanar al PSOE que s'havia de respectar les institucions catalanes i els seus màxims dirigents i que calia una trucada al president com a gest"

"Seguirem negociant perquè creiem que allò que fem és el que pot ser més útil per a la ciutadania. N'estem fermament convençuts"

Vilalta subratlla que és la quarta vegada que cedeixen senadors a JxCat Foto: Adrià Costa

"Mentre no ens posem d'acord en el camí i les fites, com a mínim hauríem de respectar-nos mútuament"

"Estem activant una via política que ha de garantir que puguin ser lliures. Creiem que la és la via més ràpida"

Vilalta sosté que un eventual avançament electoral a Catalunya no influeix en la negociació. Foto: Adrià Costa

"Ens agradaria veure Carles Puigdemont de candidat i Oriol Junqueras de candidat"

En pocs mesos, Marta Vilalta, ha assumit més pes dins d'ERC en absència de Junqueras i Rovira Foto: Adrià Costa

Després de tres setmanes de negociacions amb el PSOE, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, explica ael punt exacte on està encallada la negociació per a la investidura: estan buscant la manera de "legitimar" la mesa de negociació entre governs. No especifica si hi haurà o no una implicació parlamentària -els equips negociadors han fet de la discreció buc insígnia i donen detalls amb comptagotes-, però referma la voluntat recíproca de les dues parts de seguir explorant l'activació de la via política.Com també insisteix Vilalta que estan negociant amb el PSOE perquè creuen que pot ser el camí "més útil" per a la resolució del conflicte i que per això compten amb la implicació de Junts per Catalunya, amb qui no cessen les turbulències. De moment, però, la interlocució amb els socialistes dona fruits, com ara el fet que Pedro Sánchez hagi anunciat que la setmana que ve trucarà al president de la Generalitat, Quim Torra en el marc d'una ronda telefònica amb tots els presidents autonòmics. Explica Vilalta, just després que el president en funcions ho hagi anunciat, que així li van demanar al PSOE com a "gest" per fer creïble la voluntat d'impulsar una via política.- Estem asseguts en una taula entre ERC i el PSOE precisament perquè hem constatat un canvi en la voluntat d'enfocar la situació que estem vivint. Sinó ja no estaríem asseguts intentant trobar aquesta sortida. Precisament perquè hem constatat, i així ho vam fer a la primera reunió que vam tenir, aquesta voluntat d'intentar canalitzar una via política. És el que ens fa seguir intentant-ho i, per tant, fer una segona reunió, una tercera, i les que hagin de venir.No volem renunciar a l'oportunitat d'intentar activar aquesta via política que fa massa temps que no estava activada. I, per tant, desactivar les altres vies, com la de la judicialització, com la de la repressió. El PSOE que tenim davant ha reconegut que hi ha un conflicte polític sobre el futur de Catalunya i ha dit que vol activar aquesta via política, això ens fa seguir intentant construir els instruments que ens permetin fer-ho. I per això estem en aquestes reunions.- Nosaltres no som ingenus i ens asseiem en aquestes taules amb molt escepticisme, però a la vegada tenim la responsabilitat, i també la pròpia voluntat, que creiem que és el que hem de fer. No volem renunciar a intentar-ho, no volem renunciar a parlar, no volem renunciar a seure, dialogar, poder negociar i poder construir un mecanisme que ens permeti canalitzar una solució política a un conflicte que és polític.Per tant, sí, som escèptics; sí, no volem ser ingenus, perquè massa vegades el govern de l'Estat, fos del color que fos, ha arribat a molts compromisos i acords que després no ha complert; precisament per això no volem que ens tornin a estafar i volem intentar construir totes les garanties. Però aquesta desconfiança que hi pot haver, que de fet hi ha, la volem superar a base de posar garanties i de construir un acord que pugui ser verificable, que es pugui garantir que es desenvoluparà i que puguin assumir el compromís que s'ha de canalitzar per la via política i no ni ha altra solució. Probablement tenim la millor aritmètica en el pitjor context possible, però també volem utilitzar la força numèrica que puguem tenir per posar-la al servei del país. Creiem que és la nostra responsabilitat.- Nosaltres treballem per a la construcció d'una solució democràtica i política a través d'aquesta mesa de negociació entre governs on poder parlar de tot. Treballem per aconseguir aquesta mesa per canalitzar la via política i una solució a la situació de conflicte. Si aconseguim això, ens replantejarem la nostra posició. Si no, passarà el que hagi de passar. Però ja sap la ciutadania, i ho sap el PSOE, que la nostra posició és un no a aquesta investidura.Així ho va avalar la major part de la militància que va participar a la consulta que vam fer, i mentre no hi hagi un compromís en forma de mesa de negociació on es pugui parlar de tot, entre governs, amb un calendari i amb unes garanties de compliment, nosaltres no ens replantejarem el vot. Si això no passa, vindran els escenaris que hagin de venir. Serà el PSOE qui se n'haurà de fer càrrec i assumir la responsabilitat del que vingui després.- S'aprofiten totes les hores, tots els espais i tots els mètodes per negociar, per parlar i per treballar. Venim d'anys de no diàleg. I això vol dir també de no poder parlar amb profunditat, amb calma i sense pressió del conflicte i de la situació. I per tant, qualsevol acord creiem que requereix moltes hores, i poder parlar molt, veure com de lluny estem però, malgrat tot, si hi ha algun punt de trobada, que costa molt de trobar, però si hi ha com a mínim alguna via, algun mecanisme que ens pugui fer traçar aquest camí, construir aquest camí polític.I això requereix d'esforços i sobretot de temps. Per tant, s'aprofiten les reunions formals dels equips negociadors, les reunions i els debats que hi ha dins de cada organització per madurar i reflexionar els escenaris i les propostes. S'aprofiten els mòbils i les noves tecnologies també per intercanviar-nos propostes.- Això no, però en fi, hi ha qui té contacte, i per tant hi ha la possibilitat de poder anar comunicant-nos. És evident que les negociacions i els debats es produeixen a les taules dels equips negociadors, però que hi ha molta feina al darrera que evidencia aquesta voluntat de, com a mínim, intentar construir aquesta solució democràtica.- És molt subjectiu valorar les reunions, perquè a més acostumen a ser llargues, d’unes quantes hores, i per tant hi ha molts moments. Moments en què veus que la cosa va millor i moments en què hi ha més tensió.- Tensió sense portar a l'extrem, però és evident que no pensem el mateix, que tenim uns projectes completament diferents i que de vegades és dur negociar amb qui d'alguna manera consideres que és còmplice de la situació que patim. Però tenim dues alternatives: no seure i seguir criticant-nos i increpant-nos a través dels mitjans de comunicació o de les tarimes i els faristols; o seure, malgrat que siguin els nostres adversaris o enemics polítics, i intentar construir una solució democràtica des del diàleg, la negociació, i des del fer política, que és el que massa vegades havíem reclamat a l'estat espanyol que fes i que fins ara, ja ho veurem, havia estat incapaç de fer.- Perquè venim de tan lluny, que cada vegada que podem fer un pas és considerat com un avenç. Primer avenç: constatar que aquí hi ha un conflicte polític. Fins ara, només havíem sentit a dir que hi havia un problema de convivència entre catalans, i això és evident que no hi és. Segon avenç: intentar construir una solució a través de la via política; això vol dir de parlar, de debatre, a través dels canals parlamentaris, de les meses de negociació que facin falta, dels espais i dels instruments polítics que existeixen o que puguem crear per tal de canalitzar-ho políticament. Tercer avenç: reconèixer que hi ha d'haver un espai, que hi ha d'haver una mesa. Per tant, cada pas que fem pot ser considerat un avenç.I és evident que no hem arribat al final dels avenços que voldríem, que és haver obtingut el compromís de construir aquesta mesa de negociació que ha de poder ser entre iguals o de forma bilateral entre el Govern de la Generalitat i el govern de l'estat espanyol, on hi hem de poder parlar de tot i de presentar el nostre projecte polític i que ells puguin presentar-nos qualsevol dels projectes polítics que tinguin per a Catalunya; on hi hagi un calendari fixat i amb unes garanties de compliment prèvies, durant i post. Hem constatat que és necessari aquest instrument, i hem anat concretant alguns d'aquests eixos, d'aquestes potes, i hi ha encara concrecions que no s'han pogut consensuar. Per tant, estem en aquesta fase.- Això se'ls hauria de preguntar a ells. Estem buscant la manera de blindar la mesa a nivell que tingui una legitimitat que sigui reconeguda i, a la vegada, que sigui prou flexible com per poder parlar de tot, perquè hi puguin ser els governs, perquè es pugui reunir les vegades que faci falta i perquè pugui tenir aquestes garanties de compliment. Per tant, probablement l'equilibri que no hem trobat és com la dotem d'una legitimitat necessària, reconeguda per tothom i per la ciutadania, i la flexibilitat que requereix un instrument que ha de ser de nova creació per tal de que pugui donar resposta a aquesta situació que tenim ara.- Estem treballant quina és la manera de dotar-la de la màxima legitimitat i de l'encàrrec que sigui un espai on hem de poder parlar de tot i, per tant, que sigui reconeguda pel màxim d'actors.- Ho estem debatent. Per tant, no entrarem ara a concretar el format, quan justament aquest és un dels punts on tenim el desacord i on estem treballant per trobar la millor fórmula.- Nosaltres estem treballant perquè existeixi un espai específic que pugui servir per canalitzar aquesta via política. L'hem explicat tantes vegades com hem pogut perquè creiem que és la millor manera de donar servei a la ciutadania. Volem una eina útil per al país, no útil per a un partit o per a un altre. Ara mateix estem asseguts en una taula ERC i el PSOE per tal de poder habilitar una mesa on hi hagi Catalunya i l'estat espanyol. Això és el que volem. Hi ha moltes fórmules de poder concretar això. I, per tant, estem oberts a com l'acabem de configurar. Però la nostra voluntat és construir una eina que doni servei al país, que pugui recollir i representar els grans consensos que hi ha a la nostra ciutadania.- Activar la bilateral pot ser útil si hi ha temes que han d'anar a la bilateral. Pot ser útil, i ha sigut molt útil en molts moments de la història i segur que pot ser útil en altres moments. El que probablement no és útil és per trobar la solució democràtica que fa molt de temps que està reclamant la ciutadania i que creiem que ha de passar per habilitar una solució política que abandoni la via repressiva i on puguem construir una resposta per a l'exercici del dret a l'autodeterminació i per la fi de la repressió, que hauria de venir d'un pacte polític com l'amnistia.Nosaltres necessitem, volem i exigim una mesa on puguem parlar de tot això i debatre-ho. I proposar i contraproposar, i argumentar i contraargumentar i no tenir límits per debatre tot això. I on tots els projectes, que són legítims, els puguem debatre. És això el que reclamem. Ara mateix no hi ha cap espai on puguem fer això. Per tant, construïm-lo.- Per saber el que pensen ells se'ls hauria de preguntar directament a ells.- Nosaltres estem d'acord en que hi ha d'haver aquest espai en el qual hem de poder parlar de tot. Això és molt més del que hem fet ara. No n'hi ha prou, evidentment, perquè després voldrem que hi hagi resultats. Per això treballarem per totes les vies, per tots els canals.Però creiem que una manera de desencallar, de poder començar a construir aquest camí polític, és a partir d’aquesta mesa que ens permeti, per primera vegada, m'atreviria a dir, de forma seriosa i amb el compromís i amb la voluntat que es requereixen, parlar del futur polític de Catalunya i dels consensos de la ciutadania, que passen perquè hem de poder decidir el nostre futur. Ho hem de poder fer sense que ens peguin i hem de poder abandonar la via repressiva, perquè ja s'ha vist que aquesta via no serveix per derrotar un projecte polític que és legítim. Com que no serveix, hem de canviar de carril i dotar-nos d'una via política. Allò tan català de "parlant la gent s'entén". Parlant la gent es pot arribar a entendre i podem arribar a construir les solucions que ens demana la ciutadania.- Qui millor pot parlar del que pensa el PSOE és el propi PSOE. Aquí cadascú té la seva manera d’explicar la realitat. Crec que tots hem arribat al consens que el que no pot ser és la judicialització de la política.- No. És a dir, hi ha moltes maneres de desactivar la via repressiva. De fet, és molt llarga la llista. Qui millor que el propi govern espanyol, que és responsable fins ara d'haver judicialitzat la política, per saber què és el que pot fer. Aquestes són les reflexions que els hi hem traslladat, que els hi hem posat sobre la taula. S'ha d’abandonar aquesta via repressiva. No és creïble activar la via política si no hi ha aquesta desactivació de la via repressiva, de la judicialització i de la via policial. Per tant, si realment estan compromesos amb activar aquesta via política i en donar-li una oportunitat al diàleg, calen gestos i moviments.- Nosaltres el que demanem és que l'activació de la via política sigui creïble. I perquè sigui creïble s'ha de fer creïble, la responsabilitat de ser creïbles, no cap a ERC, sinó cap a la ciutadania de Catalunya, és de la capacitat que pugui tenir el PSOE i el govern de l'estat espanyol en les decisions que vagi prenent a partir d’ara.- Perquè d’alguna manera la justícia europea donarà la raó a allò que fa molt de temps que diem, no només des d'ERC, sinó des del moviment independentista, que és que són presos polítics, que se'ls han vulnerat els seus drets, que no se'ls va deixar poder-los exercir malgrat haver estat escollits per les urnes. Per tant, després que la ciutadania els hagués escollit, validat, en aquest cas a l’Oriol Junqueras, però podríem parlar del president Puigdemont, del conseller Comín... Malgrat que la ciutadania va decidir que fossin representants i que l’Oriol Junqueras fos escollit eurodiputat, se'l va privar, a través de decisions que entenem que van ser errònies, de poder exercir aquests drets i de representar la ciutadania.Per tant, vam seguir la via jurídica, la via de la denúncia política també, i ara tenim l'oportunitat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. I en cas que doni la raó i digui que efectivament Junqueras tenia immunitat, estarà reconeixent que aquí se li han vulnerat els seus drets i, de facto, s'han vulnerat els drets de tota la ciutadania. I per tant, hi haurà d'haver una rectificació en tota regla de tot el que ha passat fins ara.- No ens volem avançar a les decisions que hi haurà. Estem treballant tots els escenaris. Si el TJUE, com ja ha dit l'advocat, resol que té immunitat i que, per tant, s'han vulnerat els seus drets, batallarem per totes les vies: a nivell jurídic, polític i a nivell de que se li puguin rectificar i rehabilitar tots aquests drets. Ho farem per totes les vies, en contacte amb els advocats, i exigirem que es pugin reparar, si es pot, el mal fet fins ara.- Nosaltres ho reclamarem. Després mirarem qui pot fer què. Ho repararem a tots els nivells perquè ens estaran donant la raó. Potser comencem a trobar unes escletxes de que, precisament, cal rectificar la via repressiva i judicial.- A totes les reunions que hem tingut d'ERC i el PSOE hem fet present a l'Oriol i la Marta com a màxims dirigents del partit. No hi ha reunió que no els hàgim anomenat i no els hàgim dit que ells haurien de ser aquí i que parlem en nom seu. És evident la injustícia que estan i que estem patint.- Seguim parlant de moltes coses.- Veurem totes les decisions que prenguem un cop ens donin la raó. Però la força de l’Oriol després d’aquesta sentència pot canviar. També la de la resta de represaliats i exiliats. Reclamarem que hi hagi una rectificació a tots els nivells.- Estic molt d'acord amb ell i és el que estem fent. Per tant, entenem que ells han d’estar d'acord amb què ens arromanguem i estiguem dedicant moltes hores a fer possible aquesta mesa de negociació. Perquè aquesta mesa de negociació que volem posar al servei del país és precisament per parlar d'autodeterminació i amnistia, com ens ha dit el Parlament, com ha aprovat el Govern, com ha reclamat la gent al carrer i tal i com ens vam presentar a les eleccions i la gent ens va avalar i vam sortir guanyadors de les eleccions del 28-A i del 10-N. Efectivament volem parlar de tot això.Com ho volem fer? Habilitant un espai per poder-ne parlar, debatre i defensar les posicions de cadascú amb un espai prou flexible per poder parlar-ne i prou legítim i en el qual hi hagi unes garanties de compliment de tot allò que debatem. Creiem que aquest pot ser l'espai i entenem que tots estem d'acord en poder-lo construir perquè és el que ens ha de permetre construir això que ens ha demanat el Parlament, el Govern i la ciutadania.- No trobem a faltar el compromís del propi president. El president és el primer compromès amb la llibertat del nostre país, l'exercici de l'autodeterminació i la solució democràtica. De fet, estem tant convençuts que és un dels màxims compromesos en tot això que estem defensant que en aquesta mesa de negociació hi pugui haver els governs i reconèixer les institucions de banda i banda amb els seus màxims representants.- Nosaltres des del primer moment estem comptant amb Junts per Catalunya en tot aquest procés i negociacions perquè estem posant sobre la taula que el Govern del país s'assegui en una taula amb el govern espanyol. Estem comptant que en aquesta taula hi ha d'haver el Govern format per ERC i JxCat i estem fent aquesta negociació i aquesta feina per tenir un instrument útil per al país i posar-lo a disposició de tothom. I creiem que el Govern, òbviament, hi voldrà ser.- Sí sí.- Estem demanant que es puguin reconèixer les institucions, els màxims responsables d'aquestes institucions, com és, òbviament, el president de la Generalitat, i que pugui liderar i encapçalar, quan sigui necessari, els contactes per construir aquesta via política. És totalment lògic. Qui decideix qui és el president de Catalunya és la ciutadania a través del Parlament, no és el govern espanyol.- Li vam demanar al PSOE que s'havia de respectar les institucions catalanes i els seus màxims dirigents i que calia una trucada al president com a gest.- És una decisió de Junts per Catalunya. Així que respectem que facin el que creguin més oportú amb les seves iniciatives parlamentàries.- Jo no puc opinar sobre el que faci un grup parlamentari perquè poden fer les iniciatives parlamentàries que creguin oportunes des del seu punt de vista. Com nosaltres considerem útil, necessari i estem intentant fer és construir aquesta mesa de negociació per activar la via política i resoldre el conflicte que tenim.- Nosaltres seguirem negociant perquè creiem que allò que fem és el que pot ser més útil per a la ciutadania. N'estem fermament convençuts, perquè si no no estaríem asseguts amb el PSOE en una taula de negociació si no estiguéssim convençuts que allò que fem és el millor per donar una resposta a la ciutadania de Catalunya. Com que sabem que és el millor i creiem i estem convençuts que si aconseguim una mesa de negociació se’n beneficiarà tota la ciutadania perquè serem capaços d’activar una via política que fa massa anys que no ha estat activa. Passi el que passi al nostre entorn, intentarem construir aquesta via política.- Una cosa no té res a veure amb l'altra. Nosaltres, en un exercici de generositat i de poder enfortir el moviment independentista en el seu conjunt, hem pres les decisions que ja havíem pres altres vegades. De fet, serà la quarta vegada que ERC cedeix temporalment uns senadors a JxCat perquè puguin tenir grup propi al Senat. Creiem que això pot ser bo per al moviment independentista i, per tant, creiem que es pot fer i ajuda a poder respectar-nos mútuament, a enfortir-nos com a moviment i a canalitzar la unitat estratègica i els consensos i ajudar en les bones relacions. Per tant, des d'aquesta voluntat de fer fort el moviment en el seu conjunt, prenem aquesta decisió.- Això ho ha de valorar cadascú, cada actor i la ciutadania del nostre país. Nosaltres farem el que hem fet moltes vegades: treballar pel que és millor per al país. I això passa per enfortir el moviment independentista, per enfortir les institucions i els espais on encara no som prou forts a nivell internacional, seguir treballant al carrer. En la mesura que siguem forts a tot arreu, serem més capaços de generar les condicions necessàries perquè les nostres tesis, que és construir una República Catalana, acabin guanyant.- La pressió és una cosa que qualsevol responsable polític té, pot tenir i fins i tot està bé que tingui perquè no pot viure desconnectat de la ciutadania. Nosaltres no és que ens sentim pressionats, fem allò que creiem que és més útil per al país per guanyar aquesta República Catalana, per tal d’activar la via política que ens porti a aconseguir-ho i acabar amb aquesta repressió. Estem molt convençuts d'allò que fem. Pot haver-hi gent que li agradi més o que li agradi menys, i gent que pugui estar d'acord amb l'estratègia i gent que no hi estigui d'acord. I tenen tot el dret a dir que estan d'acord o que no hi estan d'acord. El que nosaltres a la vegada diem és que, atès que tots compartim un objectiu final, que és la independència del nostre país, estaria molt bé que ens respectéssim tots plegats les diferents visions i opcions que anem defensant perquè tots compatim un objectiu comú.Mentre no ens posem d'acord en el camí que hem de traçar i amb les fites que hem d'anar fent tots plegats, com a mínim hauríem de respectar-nos mútuament perquè segur que allò que fem és, precisament, perquè creiem que és la millor via per aconseguir l'objectiu final.- Segur que sempre ens podem sentir més respectats. Treballarem per seguir tenint aquest respecte dins del moviment perquè ens fa forts. Entenem que hi ha molts matisos i molta pluralitat dins de l'independentisme, però mai una persona independentista o que vulgui defensar els drets del nostre país i de la gent serà un adversari. Ho hem fet fins ara i ho seguirem fent.- Posant-nos-ho a l'esquena i seguint treballant perquè si al final allò que fem serveix i és útil pel país haurà valgut la pena malgrat les crítiques que hàgim pogut rebre o el que ens hagin pogut dir.- Tots podem fracassar, és evident. Però quan allò que es fa és perquè estàs convençut que és el més útil per trobar la solució, es fa amb la voluntat que pugui reeixir i tingui èxit. A la via del diàleg no hi volem renunciar malgrat que sigui molt difícil, ni a seguir sent forts al carrer perquè la mobilització ens dona molta força, i no volem renunciar a seguir trobant complicitats internacionals ni a seguir buscant una unitat estratègica ni a fer pedagogia als que encara no entenen què volem i, per tant, a seguir sumant independentistes. No volem renunciar a cap espai que ens permeti ser més a prop de la República Catalana. Creiem que aquesta és la millor estratègia, el temps dirà si ens n'hem sortit o, malauradament, no. Però ara estem convençuts que aquesta és la manera i, malgrat les crítiques i que hi hagi gent que no comparteixi aquest camí, ho seguirem intentant perquè és a fi de bé.- És un tema complicat i complex. Però el que s'entén fàcilment és que ni segon grau, ni tercer grau ni cap. Volem la llibertat dels presos i preses, és per a això que estem treballant. Per això val la pena activar una via política, perquè s'acabi amb aquesta injustícia. Aquí el que hi ha és una anomalia, una injustícia que ha fet que hi hagi unes persones a la presó i a l'exili quan mai hi haurien d'haver anat i causes obertes que mai haurien d'haver passat. Per això estem activant una via política que ha de garantir que puguin ser lliures.- No. Seria un error dir que una cosa inhabilita l'altra.- Creiem que la és la via més ràpida, però no desacreditem cap altra de les vies. En la lògica de respectar, no tot és blanc o negre. Sortosament, hem anat descobrint que tot es més complex del que havíem pogut creure. Per això estem treballant per la via per poder acabar amb aquesta injustícia, que és tornar a la política el que mai hauria d'haver sortit de la política. Això vol dir construir una solució democràtica que ha de portar implícita o explícita com donem resposta a la voluntat del 80% de la ciutadania del nostre país de decidir el futur col·lectiu i a la que diu que prou repressió.- No sabem què passarà amb l'avançament electoral, però creiem que no afecta perquè estem convençuts en allò que fem. Estem convençuts que tenim una oportunitat per obrir una via que fins ara no s'havia pogut obrir. I, per tant, no renunciarem a fer real aquesta oportunitat. Això vol dir que estem negociant per activar una via política i això pot passar per la mesa negociació. I, passi el que passi en l'actualitat al país, creiem que això ho hem de poder aconseguir i treballarem per aconseguir-ho. En això estem.- L'espai de JxCat decidirà quins són els seus candidats. Tan debò totes les persones represaliades, a l'exili i a la presó puguin tornar a ser candidates. De fet, ens agradaria veure Carles Puigdemont de candidat i Oriol Junqueras de candidat perquè això seria la recuperació de la normalitat democràtica. Ara estem en fase d'anormalitat i excepcionalitat.- La ponència que portarem a debat seria la versió actualitzada de la conferència nacional de fa un any i on hi va haver un debat d'anàlisi de l'actualitat. Al final, has d'anar traçant el camí en base al context en el qual et trobes cada moment. Ens hem anat trobant en una situació marcada per la repressió i per l'exercici de la força de l'Estat sobre la voluntat de la ciutadania de Catalunya amb la renúncia a fer política i amb aquesta incapacitat de canalitzar-ho per la via política. La diagnosi que fem és que amb una situació d'un marc no democràtic del tot on no es garanteixen els drets, amb un marc repressiu, hem de treballar a tots els nivells. Creiem que pot ser molt positiu seguir sumant gent i força.Com més siguem, més capacitat tindrem de forçar l'Estat a donar resposta a aquesta via política i de garantia de l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia per arribar a la República. No és una esmena, no és un canvi, és una actualització constant de l'estratègia per tal de complir el més ràpid possible l'objectiu definitiu, que és la independència del nostre país. A la ponència també diem que sabem que la independència és inevitable i irreversible. Arribarà perquè hi ha una àmplia majoria que ho vol i es donen totes les condicions per poder-ho fer. El que no sabem és quan. En la mesura que siguem més forts a tots els nivells, més ràpid serem capaços de forçar el referèndum, que creiem que és la millor manera i la més democràtica per arribar a la República Catalana.- Al final tot parteix del compromís amb el projecte i el país. ERC és una eina al servei del país i, quan et demana que li donis el màxim, no es pot dir que no. Així va passar quan en un moment d'injustícia i d'atac directe a persones que van ser empresonades o van haver de marxar a l'exili. Quan se'm va demanar assumir responsabilitats, òbviament no hi havia possibilitats de dir que no perquè la responsabilitat és contribuir i aportar tot el possible per donar resposta a la situació d'injustícia. Estem aquí per servir a l'organització, que vol dir servir al país en allò que faci falta i esperant que arribin temps millors per poder compartir-los amb les persones amb qui ara no podem compartir-ho al 100%. Si ho aconseguim, tot l'esforç, el cansament i la pressió haurà volgut la pena.- Poc. Menys del que dormia abans, però encara dormo prou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor