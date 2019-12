Demanen la retirada de «Que no se te caiga el jabón», un joc de taula homòfob al màxim

Us vull parlar del que està essent i serà un dels jocs més venuts d'aquestes festes. I com que les meves possibilitats de fer pressió a una gran empresa com @PlaySDGames són gairebé nul·les l'únic que puc fer és demanar-vos difusió. Endavant la merda homòfoba d'aquest Nadal. 👇 pic.twitter.com/ES0ryQfgi0 — Oriol Morales i Pujolar (@OriolMorales) December 10, 2019

Absolutament terrible i carregat d'odi. Treballem tema i denunciem incidència a @govern . — Observatori contra l'Homofòbia (@OCL_H) December 11, 2019

Si ens mirem les cartes del joc la cosa millora per moments. La meva preferida és aquesta que et dóna la possibilitat de jugar tres cartes i, de passada, et permet violar el nai nou de la presó. pic.twitter.com/fHfN4CrkXO — Oriol Morales i Pujolar (@OriolMorales) December 10, 2019

El nostre Departament ha obert un expedient d’ofici sobre aquest “joc” i estem fent les diligències informatives. Ho hem posat en coneixement de la Fiscalia de delictes d’odi. Tolerància zero amb l’homofòbia. https://t.co/ZpF4K0dg9l — Afers socials.gencat (@aferssocialscat) December 11, 2019

Que no se te caiga el jabón és un joc de taula distribuit per SD Games que està carregat d'estereotips i missatges plens d'homofobia. Així ho han assenyalat diversos usuaris a la xarxa, que han desgranat els components del joc i han mostrat les funcions homòfobes, les regles per com "jugar-hi" i quina és la intenció. Segons els creadors del joc, el defineixen com un joc de ritme ràpid de tipus "passa la patata calenta" en el marc d'una dutxa a la presó. Tot està ple de clixés homòfobs. La revista satírica Mongolia ha estat molt criticada també a les xarxes i per diverses associacions contra l'homofòbia , ja que han decidit sortejar el joc de taula entre els seus lectors catalogant-lo com el "joc més boig del mercat".El Departament d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya ha decidit prendre mesures contra el joc de taula de caràcter homòfob. Segons han explicat a través d'una piulada, l'han posat a disposició de la Fiscalia per considerar-ho delicte d'odi. "Tolerància zero amb l'homofòbia", asseguren.

