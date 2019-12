Alerta per una possible vaga encoberta dels Mossos el dia del Barça-Madrid

Alerta per una possible vaga dels Mossos el dia del Barça-Madrid. Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL, el sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra, ha advertit que els agents estan saturats i que fins i tot s'estarien plantejant fer una vaga encoberta. "Se'ns acaben els arguments per evitar que els companys facin una 'clavada'", ha dit Viudes en una entrevista al. Ara, més enllà del partit i de les mobilitzacions convocades pel Tsunami Democràtic, s'hi sumen també les reivindicacions laborals de la policia catalana, que des de fa mesos enfronten Mossos i Generalitat.Viudes ha advertit que els agents "comencen a estar molt cansats" i ha avisat que és difícil que estiguin "al 200%" en un dispositiu com el que es preveu pel Barça-Madrid. En aquest sentit, la portaveu ha recordat que ja van denunciar que l'operatiu Minerva, el posterior a la sentència de l'1-O, no permetia conciliar la vida professional i la vida familiar. "Els companys d'ordre públic ja van amenaçar de no anar a la feina", ha explicat. Davant d'això, una possible vaga el dia del Clàssic "és una possibilitat": "Veurem quina és la resposta de les administracions en els propers dies".Ja fa mesos que els agents dels Mossos demanen millors condicions laborals. Des de l'estiu esperen signar una resolució per equiparar-se amb cossos especials i tenir una equiparació salarial "digna" i lamenten que el Govern no els escolta. "Ens preocupa per l'immobilisme de l'administració aquestes últimes setmanes i la manca de negociació, això acabi donant una resposta negativa", ha avisat Viudes, que ha lamentat la situació: "Semblem l'aneguet lleig, funcionaris de segona. Sembla una presa de pel".De tota manera, el sindicat té clar que el partit es podrà jugar. De fet, ja fa setmanes que els Mossos i el Barça treballen per preparar el dispositiu adequat pel Clàssic: un dispositiu que haurà de tenir en compte no només les característiques del partit, sinó també les mobilitzacions multitudinàries que es preveuen durant les hores abans al voltant del Camp Nou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor