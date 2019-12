JxCat acorda formar grup al Congrés amb Errejón, Compromís i BNG

JxCat ha acordat formar grup al Congrés dels Diputats amb Més País, Compromís i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) per evitar estar a un grup mixt de 21 diputats. Els quatre partits sumen dotze diputats i el 5,09% del total de vots a l'Estat el 10-N i, d'aquesta manera, complirien els requisits que exigeix el reglament de la cambra baixa per registrar-se com a grup. Laura Borràs (JxCat) serà la portaveu d'aquest grup i Íñigo Errejón (Més País) el portaveu adjunt.La CUP estarà al grup mixt amb Fòrum Astúries i el diputat de Nova Canàries. D'altra banda, cinc diputats han acordat formar un altre grup, amb el nom 'Espanya Plural', format per Unió del Poble Navarrès (UPN), Terol Existeix, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Coalició Canària. En el seu cas, sostenen que compleixen els requisits perquè tots ells superen el llindar del 15% a les seves circumscripcions. La Mesa encara ha d'avalar aquestes fórmules.Així doncs, en lloc de ser 21 representants d'11 formacions polítiques -JxCat (8 diputats), CUP (2), Más País (2), Navarra Suma (2), PRC (1), Compromís (1), BNG (1), Foro Astúries (1), Teruel Existe (1), Coalición Canaria (1) i Nueva Canaria (1)- al mixt, proposen dividir-se en tres grups. El termini per registrar els nous grups acaba aquest dimecres a les 20h. La Mesa del Congrés es reunirà divendres a les 10h amb aquesta proposta sobre la taula i haurà de decidir si ho avala.

