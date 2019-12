Una investigació de NacióDigital sobre l'habitatge a Barcelona guanya el Premi Barnils

El grup de periodistes Ramon Barnils ha premiat la investigació de El negoci de la misèria: 700 euros per les claus d'un pis ocupat a Barcelona . El reportatge, que Andreu Merino va treballar durant dos mesos, mostra les interioritats de la venda il·legal de claus d'habitatges ocupats a la capital catalana. El periodista i el treball han estat premiats en la categoria nacional dels Premis Ramon Barnils. En la local, el guardonat ha estat Jaume Barrull per un reportatge sobre la gestió dels incendis publicat al Lectura, el suplement dominical de Segre.va publicar la investigació a finals de març d'aquest 2019, després d'estar el·laborant-la des de principis d'any. Merino va poder, fins i tot, contactar amb un dels grups criminals que es lucra rebentant portes de pisos buits de Barcelona i venent-ne les claus posteriorment a persones en situació d'emergència social. La qüestió va arribar al ple de l'Ajuntament de Barcelona.Merino ha assegurat durant la gala celebrada al Born CCM que ell ha tingut "sort" de comptar actualment amb una feina prou estable per poder fer una investigació reposada, quelcom que cada vegada es troba més a faltar en el sector. "Vaig ser autònom fa uns anys i molts companys i companyes ho són ara i la precarietat que això representa impedeix molts cops prendre's la feina amb prou calma", ha explicat.El periodista, a més, ha volgut deixar clar que "això no hauria estat possible sense les persones que es van obrir a explicar la seva història" ni sense la "paciència" i les "facilitats" que van posar els seus caps de la redacció de"La venda de claus de pisos ocupats a canvi de diners és una de les conseqüències de les dificultats que hi ha per accedir a un habitatge a Barcelona i tants altres pobles i ciutats", ha remarcat Merino, qui també ha denunciat que "ja sigui per manca de capacitat o de voluntat política, les administracions no estan responent a les necessitats habitacionals, i quan l'administració no respon apareixen els escanyapobres".En categoria local, el premi Ramon Barnils se l'ha endut Jaume Barrull pel reportatge Boscos, la gestió pendent publicat al diari Segre sobre el gran incendi que va arrasar més de 5.000 hectàrees a la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues aquest estiu. La peça periodística indaga en les causes socials, polítiques, econòmiques i cultura que hi ha darrera el letal foc.Tots dos premis, tant el d'obra publicada en mitjans d'àmbit nacional com el de mitjans de proximitat, estan dotats amb 1.500 euros. Oriol de Balanzó i Laura Pinyol han estat els encarregats de conduir la gala, on també ha intervingut el president del Grup Barnils, Ferran Casas.Casas ha denunciat les darreres agressions a periodistes en el context de tensió política: "No passen perquè sí. Passen perquè hi ha un conflicte polític que fins ara no s'ha abordat des del diàleg i la comprensió mútua, sinó des de la repressió". I ha afegit: "Ens preocupa que des d'alguns mitjans es blanquegin, o directament amplifiquin, els discursos de l'odi sense ser rebatuts d'immediat".Finalment, fent referència als treballs dels dos periodistes guardonats, Casas ha conclòs: "Retraten, en dues realitats del nostre país massa sovint inconnexes -i no només parlem de quilòmetres-, una deixadesa institucional que cal assenyalar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor